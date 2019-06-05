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Украинский историк обвинил депутата Игоря Марзалюка в мифотворчестве вокруг белорусской государственности

06.06.2019 13:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все из-за шлема, который недавно нашли на берегу Березины.

Украинский историк обвинил депутата Игоря Марзалюка в мифотворчестве вокруг белорусской государственности
Подробности сообщает он-лайн журнал "Могилевская весна"

В начале апреля в Бобруйске во время углубления дна Березины был найден древний шлем X-XI веков. На находку сразу откликнулся депутат парламента, доктор исторических наук Игорь Марзалюк. Он заявил, что шлем мог принадлежать только кому-то из знати и сразу же заявил, что «Беларусь на сегодняшний день имеет самый древний символ государственности и власти». Потенциальным владельцем головного убора Игорь Марзалюк назвал князя Изяслава Полоцкого – сына Рогнеды и киевского князя Владимира. Депутат уверил, что это редкая находка – по всему миру подобных шлемов он насчитал около 20.

Впрочем, у этой версии нашлись критики. Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории Центральной и Восточной Европы Киевского национального университета Артем Папакин обвинил политика в мифотворчестве:

— Вот так создаются мифы. Великолепной сохранности шлем типа «Черная Могила», найденный в Березине у Бобруйска – единственная находка такого типа на территории Беларуси – «ловким движением руки» превратилась в шлем Изяслава Владимировича и одновременно в символ белорусской государственности. Вместе озвучили неправильное количество шлемов этого типа (уже известно более 40 целых и фрагментов), неуместно сравнили с «шапкой Мономаха» и приписали изготовления изделия скандинавам.


Дело уникальное для Беларуси, но не сенсационное – ни о какой привязке к историческим фигурам речи быть не может. Эти шлемы вместе с арабским серебром и другими вещами восточного происхождения распространялись в Х в. во многих регионах военно-торговой активности восточных викингов: в Новгороде, Среднем Поднепровье, Пруссии и Великой Польше. Сам бобруйский шлем следует рассматривать в контексте таких находок, как Брилевское сокровище, место его находки указывает не на центр княжеской власти, а на торговый и военный путь из Днепра до Балтики.

Но конечно есть и позитив: находкой удалось заинтересовать власть, обещают дальнейшие раскопки в районе находки, а сам шлем сохранен для исследования, — заявил в своем Facebook Папакин.

 
 
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