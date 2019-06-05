|
Папа Римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.
Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".
Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным.
Одобрено также изменение в гимне "Слава в вышних Богу" в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)