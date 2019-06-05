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Папа Римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве

06.06.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.

Папа Римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве
Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".

Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным. 

Одобрено также изменение в гимне "Слава в вышних Богу" в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".

 
 
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Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.
 
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