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Люди в панике разбегались: в минский гипермаркет ворвалась лошадь
Источник материала: Партизан
Утром 6 июня в столичный гипермаркет «Простор» забежала лошадь.
Видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Lite:
«Люди стали паниковать и разбегаться. А животное зацепилось за дверь и застряло», — пишет NEXTA Lite.
Как стало известно «
Представители сети «Простор» рассказали подробности: хозяин плохо привязал коня, а сам пошел в магазин. Конь отвязался и «пожаловал» в гипермаркет. Животное не пострадало, хозяина быстро нашли.
Паники не было, уверяют представители магазина
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Утром 6 июня в столичный гипермаркет «Простор» забежала лошадь.
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