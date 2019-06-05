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Люди в панике разбегались: в минский гипермаркет ворвалась лошадь

06.06.2019 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 6 июня в столичный гипермаркет «Простор» забежала лошадь.

Видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Lite:



«Люди стали паниковать и разбегаться. А животное зацепилось за дверь и застряло», — пишет NEXTA Lite.

Как стало известно «Нашей Ниве», это произошло в магазине на улице Уборевича. В «Просторе» не захотели комментировать ситуацию.

Представители сети «Простор» рассказали подробности: хозяин плохо привязал коня, а сам пошел в магазин. Конь отвязался и «пожаловал» в гипермаркет. Животное не пострадало, хозяина быстро нашли.

Паники не было, уверяют представители магазина

 
 
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Утром 6 июня в столичный гипермаркет «Простор» забежала лошадь.
 
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