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Кашпировский, Чумак, Бубновский… Что стоит за петицией в Минздрав — бизнес или личные интересы?

06.06.2019 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте petitions.by ведется сбор подписей под петицией, автор которой выступает за введение в поликлиниках кинезитерапии по методике доктора Бубновского как необходимого обследования наравне с флюорографией и ЭКГ. Кроме того, предлагается добавить в учебную программу медуниверситетов новую специальность — «кинезитерапевт». Обращение будет направлено в Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Разбираемся что такое кинезитерапия, кто такой Бубновский, и что за всем этим стоит.

Кашпировский, Чумак, Бубновский… Что стоит за петицией в Минздрав — бизнес или личные интересы?

Модное слово “кинезитерапия”


Надеемся, что вы не очень огорчитесь, когда узнаете, что кинезитерапией называют обычное ЛФК – лечебную физкультуру и массаж. Метод кинезитерапии в том, чтобы привести в тонус мышцы с помощью определенных упражнений. 

Методы реабилитации, куда входит и кинезитерапия, которые используют врачи ЛФК и врачи–реабилитологи, помогают людям быстрее восстановиться после операций и травм, убрать боль и вернуть подвижность суставам при комплексном лечении — медикаментами в том числе. Стоит отметить, что методику лечения выбирает и назначает именно лечащий врач, а «кинезитерапевт» только подбирает программу, которая, по-хорошему, должна быть индивидуальна для каждого человека. 

Традиционная кинезитерапия сочетает в себе знания медицины, анатомии, физиологии и биохимии, но как таковой специальности «кинезитерапевт» в университетах не существует в принципе.

Кроме как в медицинских университетах, в БГУФК на факультете спортивной медицины успешно повышают свою квалификацию врачи всех специальностей. В программе, которая опубликована на сайте факультета спортивной медицины, указаны как минимум две дисциплины, которые связаны с кинезитерапией – это применение оригинального кинезиотейпирования при травмах и заболеваниях и руководство по кинезитерапии, написанные белорусскими докторами наук в разных областях медицины, профессорами и преподавателями БГМУ.

Автор петиции настаивает, что в Беларуси просто необходимо ввести подготовку врачей именно по специальности «кинезитерапия», а главное использовать «лицензированную» методику Бубновского при обучении новых специалистов. К слову, мы нашли лицензии на что угодно, — патенты на его тренажеры, выданные лицензии на оказание медицинской деятельности частным лицам, — но не на саму методику.


О методике Бубновского 


Сергей Михайлович Бубновский — доктор медицинских наук, профессор. Основатель школы современной кинезитерапии, предложил новую систему восстановления трудоспособности и снятия любой боли без лекарств и операций. 

Основой лечения Бубновского была и остаётся «Адаптивная гимнастика». Он считает, что кости болеть не могут и всё дело в тканях и мышцах, поэтому главным методом считает занятия на тренажерах, которые разработал он сам, физические упражнения, массаж и «прогревание» мышечной ткани. 

Сама методика Бубновского относительно безопасна, кроме, правда, того факта, что лечить по ней лечить начинают все болезни начинают одинаково – не жалуя прием медикамен в хирургические вмешательства даже в запущенных случаях. Известны случаи, когда пациенты понимали, что вместо улучшения состояния, им становится только хуже. А как известно тяжелыми физическими упражнениями проблемы с суставами вылечить нельзя, ведь увеличение интенсивности болевого синдрома сигнализирует, что лечение неправильное.

Написал 88 книг с советами, как и что нужно лечить. Стоит заметить, что многие книги содержат историю реабилитации самого автора, несколько коротких примеров других людей и тонну рекламы собственных книг и методик, которые без надзора врача выполнять все-таки нежелательно, так никто ответственности за последствия нести не будет.

Где популярна такая методика?


Особенно популярна методика Бубновского в России, где появилось много центров и компаний. Одни говорят, что центры их спасли. Другие -- что вынуждены платить  огромные суммы за занятия на обычных лечебных тренажерах, бесплатный доступ к которым есть в любой поликлинике и усугубили состояние своего здоровья. Но, как говорится, каждый сам выбирает, чему верить. 

Однако подписанты белорусской петиции настаивают: Нужно внедрять в государственную медицину! 

Тем временем один из клиентов медицинского центра Бубновского во Владимире (Россия), на одном из форумов называет методику Бубновского лженаучной, а после поясняет:

— «У меня был диагностирован артроз плечевого сустава. Потыкался я по нашим горе-ортопедам и травматологам и, не получив облегчения, пошел во Владимирский центр Бубновского. 


Милые, приветливые сотрудники, тихо звучащая музыка, разнообразие тренажеров – все завораживало и вселяло оптимизм. Врач центра поставила мне диагноз — артроз и предупредила, что все предстоящие процедуры будут делаться через боль. Я спросил, а как же плечелопаточный периартрит, который возник по вине артроза? Как же рекомендации традиционной медицины — покой и медикаментозное лечение?

Мне дали понять, что «инновационные» методы Бубновского ушли далеко вперед и дают потрясающие результаты. Потянулась долгая череда занятий. Я, стиснув зубы и преодолевая боль, работал на тренажерах, ходил к массажистам на лечебный массаж, от которого темнело в глазах. Но легче не становилось. Что такое суставная боль, особенно ночью, поймет только тот, кто ее испытал. 

Я попросил у врача центра выписать хоть какой–то обезболивающий препарат, но она сказала «Попейте баралгинчику и анальгинчику». Я в прошлом врач — это и спасло меня от дальнейшей экзекуции. Мало того мне назначили грязелечение. Сразу, на «острую боль»! А эта процедура, как известно, назначается только после снятия острой стадии воспаления. 

Часто беседуя с другими пациентами центра я стал понимать, что роль врача здесь сводится не к назначению лечения, а к максимальному выкачиванию денег из клиента. Эту роль хорошо освоили такие лжеврачеватели как Кашпировский, Чумак, а теперь вот освоил и господин Бубновский. Лечил 1000 человек, «поправилось» 700, ну, а 300 — это издержки. «Кремлевской таблеткой» нельзя вылечить все недуги. Нельзя ставить на поток однообразные лечения всех болезней». 

Кто стоит за петицией?


У подписантов петиции к белорусскому Минздраву, однако, есть ответ “недоброжелателям Бубновского”. «Без научных исследований по проверке эффективности кинезитерапии в борьбе с гипертонией, есть острая необходимость в этих исследованиях, а для этого необходимо сделать кинезитерапию доступной в медучреждениях государственной формы собственности и обеспечить надлежащий контроль этого научного исследования».



Если учесть, что на официальном сайте Бубновского активно предлагается сотрудничество с заключением лицензионного договора на право применения системы и авторских наработок Бубновского С.М. в лечебной практике, то можно предположить, что главная цель петиции — провести исследования за счет бюджета Беларуси (почему не России?), разрекламироваться в Беларуси и заработать на предоставлении лицензии Минздраву хорошие деньги. 

Кстати


Сейчас услуги классической кинезитерапии в Минске предлагают в 45 медицинских центрах и государственных учреждениях здравоохранения. Она полезна — но стоит учитывать, что лечение оправдает ожидания только тогда, когда его назначает ваш лечащий врач. 


 
Теги: Минск
 
 
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