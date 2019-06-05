|
Массовая эвакуация в Киеве: больницы, детские сады и супермаркеты "заминировали"
Источник материала: Партизан
В Киеве 6 июня неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.
В частности, эвакуация проводится из психиатрической больницы, детской клинической больницы №3, наркологической клиники и больницы скорой медицинской помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
Сообщение о минировании пришло на электронную почту департамента патрульной полиции. В список попали:
ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall;
детские садики "Теремок", "Незабудка", "Елочка", "Родничек", "Сказочный городок", "Рассвет";
медицинские учреждения на ул. Кирилловская, 103, Волынская, 21, Демеевская, 5А, Братиславская, 3, Коновальца, 34А;
"Киевская перепичка", "Шаурма у Самира", блинная и кафе "Ярослава";
гипермаркеты "Эпицентр", "Ашан", АТБ, Fozzy и "Мегамаркет".
5 июня из-за ложного минирования эвакуировали сеть McDonald's и Институт рака. Больных вывозили прямо на каталках.
А 29 мая неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров.
До этого преступники сообщили о минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетов АТБ, "Варус" и "Фоззи".
Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве 6 июня неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)