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В Минске усовершенствуют сервисный центр KIA
Источник материала: Myfin
В ближайшие месяцы в сервисной зоне реализуют пилотный проект по автоматизации процесса распределения автомобилей в цеху обслуживания. Это позволит ускорить процесс, так как не будет тратиться время на оценку ситуации и распределение функций. Кроме того, консультант в онлайн-режиме будет видеть, какие проводятся работы над автомобилем. И, соответственно, более детально консультировать его владельца.
До конца года также планируется ввести диалоговую приемку автомобиля. Водитель сможет участвовать в осмотре машины, задавать вопросы и расставлять приоритеты.
Вскоре в сервисной зоне появится еще один пост, специализирующийся на экспресс-сервисе. В результате уменьшится время ожидания автомобиля, который проходит техобслуживание.
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В Минске будет усовершенствована сервисная зона KIA.
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