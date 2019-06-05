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В Минске усовершенствуют сервисный центр KIA

В ближайшие месяцы в сервисной зоне реализуют пилотный проект по автоматизации процесса распределения автомобилей в цеху обслуживания. Это позволит ускорить процесс, так как не будет тратиться время на оценку ситуации и распределение функций. Кроме того, консультант в онлайн-режиме будет видеть, какие проводятся работы над автомобилем. И, соответственно, более детально консультировать его владельца.

До конца года также планируется ввести диалоговую приемку автомобиля. Водитель сможет участвовать в осмотре машины, задавать вопросы и расставлять приоритеты.

Вскоре в сервисной зоне появится еще один пост, специализирующийся на экспресс-сервисе. В результате уменьшится время ожидания автомобиля, который проходит техобслуживание.