«Чернобыль» закончился. Теперь все едут в зону отчуждения (это стоит 200 рублей в день)

Источник материала: Tut.by

Успех американо-британского сериала «Чернобыль» спровоцировал ажиотаж на экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения: с начала трансляции продукта HBO число желающих съездить ближе к месту катастрофы увеличилось приблизительно на 40%. И, кажется, будет продолжать расти.



Фото: HBO

«Чернобыль» уже признали лучшим сериалом в истории. Немудрено, что его поклонникам невесело расставаться с проектом (в мини-сериал вошло всего 5 серий), поэтому сейчас они ожидаемо активно покупают туры в зону отчуждения. Появились даже специальные маршруты по местам, показанным в телесериале. Сотрудник одной из турфирм, Александр Панасенко, рассказал «Московскому комсомольцу», как проходят такие поездки:

— Спрос на поездки в Чернобыль и Припять действительно сильно вырос сразу же после начала показа сериала. Кроме того, сейчас туристы стали задавать им в том числе и вопросы о данном кинопроекте. В основной массе туры у нас заказывают украинцы, туристы из Европы и США.

Для иностранцев однодневная экскурсия обойдется в $ 90−100. Трехдневная поездка с англоговорящим гидом будет стоить приблизительно $ 320 с человека и включит в себя проживание в местной гостинице и питание. Есть опция отправиться и в более длительный тур: осмотреть околочернобыльские деревни, пообщаться с людьми, которые живут в зоне отчуждения. Организаторы поездок уверяют, что туры в зону отчуждения абсолютно безопасны, так как экскурсионные маршруты находятся вдали от радиационно опасных мест.

Напомним, что в прошлом декабре Беларусь открыла для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.

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