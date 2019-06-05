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«Чернобыль» закончился. Теперь все едут в зону отчуждения (это стоит 200 рублей в день)
Источник материала: Tut.by
Успех американо-британского сериала
«Чернобыль» уже
— Спрос на поездки в Чернобыль и Припять действительно сильно вырос сразу же после начала показа сериала. Кроме того, сейчас туристы стали задавать им в том числе и вопросы о данном кинопроекте. В основной массе туры у нас заказывают украинцы, туристы из Европы и США.
Для иностранцев однодневная экскурсия обойдется в $ 90−100. Трехдневная поездка с англоговорящим гидом будет стоить приблизительно $ 320 с человека и включит в себя проживание в местной гостинице и питание. Есть опция отправиться и в более длительный тур: осмотреть околочернобыльские деревни, пообщаться с людьми, которые живут в зоне отчуждения. Организаторы поездок уверяют, что туры в зону отчуждения абсолютно безопасны, так как экскурсионные маршруты находятся вдали от радиационно опасных мест.
Напомним, что в прошлом декабре Беларусь
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Успех американо-британского сериала «Чернобыль» спровоцировал ажиотаж на экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения - с начала трансляции продукта HBO число...
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