Дело о двойном убийстве в Дзержинске направлено в суд Минской области

Источник материала: Новости Дзержинска

Обвиняемому, который был ранее судим, грозит исключительная мера наказания за убийство мужчины и женщины.

Пожилые родственники отказали обвиняемому в деньгах на выпивку, в итоге погибли от множественных ножевых ранений.

«Житель деревни Каменка Дзержинского района обвиняется в умышленном лишении жизни двух заведомо престарелых лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью», — сообщил в четверг прокурор отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства следствием Дмитрий Золотарев.

По его словам, 33-летний обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы на протяжении длительного времени употреблял спиртные напитки. Когда деньги закончились, перед новогодними праздниками он приехал к своей тете в Дзержинск. Пожилая пара отказалась дать ему денег на спиртное и сделала замечание о чрезмерном употреблении спиртных напитков. Недолго думая, мужчина схватил лежавший на столе кухонный нож и нанес 74-летней женщине 11 ударов и не менее 3 ударов твердым тупым предметом, потом нанес ее мужу 8 ножевых ударов. Мужчина и женщина скончались на месте.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершении указанного преступления признал полностью, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь, сказал прокурор.



