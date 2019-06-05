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Geely увеличила продажи в Россию

06.06.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Geely увеличила продажи в Россию

Российские дилеры Geely продали в мае 736 автомобилей, что в 3,4 раза больше, чем год назад.

Geely увеличил продажи автомобилей в России в 3,4 раза в мае этого года. Было продано 736 машин. За пять месяцев сбыт марки увеличился в 3,8 раза до 3 088 автомобилей.

Самой популярной машиной в РФ является кроссовер Atlas, который собирается на заводе «БелДжи» под Борисовом. Всего было продано 2 528 таких машин в этом году, сообщает «Автостат» .

Напомним, в этом году «БелДжи»  планирует произвести 20 тыс. автомобилей. Из них в Беларуси должно быть продано не менее 7 тыс. машин. 

 
 
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Российские дилеры Geely продали в мае 736 автомобилей, что в 3,4 раза больше, чем год назад.
 
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