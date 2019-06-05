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Упростился процесс покупки электронных билетов на поезда БелЖД

06.06.2019 14:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Процесс покупки электронных билетов на сайте www.poezd.rw.by упростился, сообщили в пресс-центре БелЖД.

"Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (у поезда (вагона) на сайте должен быть признак "ЭР"). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы "электронная регистрация", - рассказали представители организации.

Пассажирам, тем не менее, рекомендуют проверять электронную регистрацию в разделе "Личный кабинет". При отсутствия соответствующей отметки билет оформляется в билетной кассе Белорусской железной дороги.

С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, приобретаемых на сайте, отметили в БелЖД. За 5 месяцев года было оформлено около 1 150 тыс. электронных билетов. Каждый четвертый билет на поезд с нумерованными местами — электронный.

Электронная регистрация не осуществляется на поезда, курсирующие в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами. Предоставление услуги электронной регистрации на международные пассажирские поезда осуществляется с учетом технической возможности и национальных законодательств.

 
 
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Процесс покупки электронных билетов на сайте www.poezd.rw.by упростился, сообщили в пресс-центре БелЖД.
 
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