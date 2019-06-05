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Мрачный рисунок мальчика перепугал воспитателей. А малыш просто хотел поесть

06.06.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. На днях в соцсетях стала популярна история отца, которому психолог детского сада сообщила мрачные новости относительно его ребёнка.  

Как сообщается на русскоязычном сайте «Пикабу», в детском саду ребятам поручили выполнить задачу: нарисовать что-нибудь. Сын пользователя Safoon не был уверен в том, что правильно понял задание и попросил уточнить.  

Мальчику ответили, что рисовать он может всё, что душе угодно. А душе было угодно, как выяснилось, котлеток. Только душевный порыв ребёнка не встретил отклика в сердцах работников детского сада.  

Мрачный рисунок мальчика перепугал воспитателей. А малыш просто хотел поесть
Фото: pikabu.ru / Safoon  

Когда Safoon пришёл забирать сына, его встречала психолог. Девушка с волнением протянула ему рисунок.  

«Ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают чёрный, красный…», – начала рассказывать психолог.  

Мужчина нервничать раньше времени не стал, и вместо этого попытался понять, что ему напоминает рисунок.  

Придя домой, Safoon спросил у мальчика, что тот хотел нарисовать. Ребёнок спокойно объяснил, что это – фирменные котлеты. Отец остался доволен результатом и пошёл на кухню, чтобы воплотить в жизнь гастрономические пожелания сына.  

Мрачный рисунок мальчика перепугал воспитателей. А малыш просто хотел поесть
Фото: pikabu.ru / Safoon  

Пользователи «Пикабу» по-разному отреагировали на эту историю. Кто- то посмеялся, а кто-то поделился аналогичными историями из своего детства.  

Например, девочка нарисовала плоскую крышу вместо треугольной, поскольку жила в многоэтажке и никогда не видела частных домов. В детсаде решили, что у девочки сложности с общением, хотя она была самым активным ребёнком в классе.  

Или ещё пример. Мальчик нарисовал всю семью, кроме мамы. Психолог подумал, что у ребёнка проблемы в семье и сложности во взаимоотношениях с матерью. Сам мальчик пояснил, что его мама очень красивая, и у него не получилось бы так нарисовать.  

В прошлом году широкий общественный резонанс вызвала история со школьным питанием.  

Мама одной из учениц заявила, что подобной пищей она не стала бы кормить даже собаку (здесь подробнее).  

Люди в материале: Safoon
 
 
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Новости мира. На днях в соцсетях стала популярна история отца, которому психолог детского сада сообщила мрачные новости относительно его ребёнка.   Как...
 
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