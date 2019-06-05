Грозит 375 лет тюрьмы: врача из США обвиняют в убийстве 25 пациентов

Источник материала: СТВ

Новости США. В США предъявили обвинения врачу, который на протяжении пяти лет убивал пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его жертвами стали 25 человек.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина давал больным дозы обезболивающего, в десятки раз выше нормы. Мотивы действий злоумышленника полиции установить пока не удалось, вину он не признает. Мужчине грозит 375 лет тюрьмы.







