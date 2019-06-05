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Грозит 375 лет тюрьмы: врача из США обвиняют в убийстве 25 пациентов

06.06.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США предъявили обвинения врачу, который на протяжении пяти лет убивал пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его жертвами стали 25 человек.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина давал больным дозы обезболивающего, в десятки раз выше нормы. Мотивы действий злоумышленника полиции установить пока не удалось, вину он не признает. Мужчине грозит 375 лет тюрьмы.

Грозит 375 лет тюрьмы: врача из США обвиняют в убийстве 25 пациентов

Грозит 375 лет тюрьмы: врача из США обвиняют в убийстве 25 пациентов

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Новости США. В США предъявили обвинения врачу, который на протяжении пяти лет убивал пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его жертвами стали 25...
 
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