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Грозит 375 лет тюрьмы: врача из США обвиняют в убийстве 25 пациентов
Источник материала: СТВ
Новости США. В США предъявили обвинения врачу, который на протяжении пяти лет убивал пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его жертвами стали 25 человек.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина давал больным дозы обезболивающего, в десятки раз выше нормы. Мотивы действий злоумышленника полиции установить пока не удалось, вину он не признает. Мужчине грозит 375 лет тюрьмы.
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Новости США. В США предъявили обвинения врачу, который на протяжении пяти лет убивал пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его жертвами стали 25...
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