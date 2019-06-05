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В возрасте 59 лет скончался актёр Александр Кузнецов
Источник материала: СТВ
Новости России. Скончался актер Александр Кузнецов.
Об этом
Эммануил Виторган:
За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Джек Восьмеркин – американец», сделавший исполнителя главной роли знаменитым, «Парад планет», «Комедия строгого режима». Некоторое время Кузнецов снимался в США.
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Новости России. Скончался актер Александр Кузнецов. Об этом сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Instagram. По его словам, Кузнецова не стало утром шестого...
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