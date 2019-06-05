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«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа предприятия «Гомельобои» все еще не возобновлена. Об этом 6 июня сообщили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На производстве остается слабая концентрация неприятного запаха. Напомним, на него, а также на громкий шум от работы технологической линии жаловались жители Гомеля. Обращение поступило во время акции БЕЛТА «Ваш вопрос Президенту».
Руководству фабрики предложено ввести в работу «печь дожига», которая позволит минимизировать запах. Вместе с тем производство «Гомельобои» стало более экологичным. Здесь установили защитные экраны и фильтры.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Но, увы, крайний был на этой неделе – к сожалению, незначительное, но превышение предельных норм было, поэтому предприятие на сегодняшний день снова остановлено и не работает. Поэтому мы держим эти вопросы на контроле и не допускаем, чтобы было нарушение природоохранного законодательства.
Добавим, для улучшения экологической ситуации в Беларуси будут стимулировать внедрение прогрессивных методов очистки сточных вод.
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Новости Беларуси. Работа предприятия «Гомельобои» все еще не возобновлена. Об этом 6 июня сообщили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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