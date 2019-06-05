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«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

06.06.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа предприятия «Гомельобои» все еще не возобновлена. Об этом 6 июня сообщили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На производстве остается слабая концентрация неприятного запаха. Напомним, на него, а также на громкий шум от работы технологической линии жаловались жители Гомеля. Обращение поступило во время акции БЕЛТА «Ваш вопрос Президенту».

«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

Руководству фабрики предложено ввести в работу «печь дожига», которая позволит минимизировать запах. Вместе с тем производство «Гомельобои» стало более экологичным. Здесь установили защитные экраны и фильтры.

«Запахи такие, что дышать нечем»: новые линии «Гомельобоев» остановлены почти на месяц из-за обращений горожан

«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы от случая к случаю по их заявке изучаем, как они выполнили те рекомендации, которые мы им даем. И даем им разрешения на выбросы для того, чтобы они апробировали те изменения в технологическом процессе.

Но, увы, крайний был на этой неделе – к сожалению, незначительное, но превышение предельных норм было, поэтому предприятие на сегодняшний день снова остановлено и не работает. Поэтому мы держим эти вопросы на контроле и не допускаем, чтобы было нарушение природоохранного законодательства.

Добавим, для улучшения экологической ситуации в Беларуси будут стимулировать внедрение прогрессивных методов очистки сточных вод.

«Превышение предельных норм было». Почему приостановили работу на предприятии «Гомельобои»?

Люди в материале: Андрей Худык
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Работа предприятия «Гомельобои» все еще не возобновлена. Об этом 6 июня сообщили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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