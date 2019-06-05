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Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение

06.06.2019 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ухудшение пожароопасной обстановки прогнозируют специалисты в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу недели по всей Гомельской области могут ввести запрет на посещение лесов.

Заметим, он уже действуют в девяти районах страны. Вся оперативная обстановка отражена на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение

Запрет – крайняя мера – исключает в том числе прогулки, походы, пикники на территории зеленых зон. В условиях высоких температур и отсутствия дождей человеческий фактор – причина большинства случаев возгораний. Белорусов просят с пониманием отнестись к ситуации. И не лишним будет напомнить, что за нарушение требования грозит серьезный штраф: сумма может достигать 640 рублей.

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Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Ухудшение пожароопасной обстановки прогнозируют специалисты в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу недели по...
 
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