ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономический суд начал дело о банкротстве футбольного клуба «Крумкачы»

06.06.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства в отношении ООО «Футбольны клуб «Крумкачы», сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.


Фото с сайта vk.com/krumkachy

Судебное разбирательство по делу состоится 5 сентября 2019 года в Минске на улице Жилуновича, 15 (кабинет № 615).

В определении суда говорится, что «задолженность клуба перед кредиторами 353 541 рублей 85 копеек, размер активов должника составляет: дебиторской задолженности 63 435 рублей 79 копеек, имущество должника на сумму 8 408 рулей 27 копеек передано на отвественное хранение участнику Шунто Д.П.»

Денис Шунто — один из основателей клуба и его бывший директор.

ФК «Крумкачы» находится в процессе ликвидации с 18 мая 2018 года, ликвидатором назначено ООО «Аксилиум Групп».


Фото: bankrot.gov.by

О серьезных финансовых проблемах «Крумкачоў» стали говорить еще летом 2017 года, когда группа игроков отказалась ехать на матч в «Витебск», а клуб объявил сбор средств через краудфандинг для того, чтобы завершить сезон. Весной того года стало известно и о займе у БАТЭ на сумму 150 тысяч долларов.

Ярко зажгли. Чем запомнились «Крумкачы» за три шумных года в белорусском футболе

Чемпионат страны в 2017-м «вороны» все же доиграли. А в межсезонье АБФФ из-за долгов не допустила клуб даже к процедуре лицензирования, что автоматически означало недопуск к участию в высшей лиге. Место «Крумкачоў» тут же заняло минское «Торпедо», которое не смогло пробиться в элиту по спортивному принципу.

После недопуска в высшую лигу «Крумкачы» начали новую жизнь. Пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК «Крумкачы»).

Экс-босс команды Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем заняла второе место и досрочно завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

Однако Д2 — это уже профессиональный уровень, и федерация отказалась допускать клуб под прежним названием, потому что среди членов организации уже были одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто. Этот клуб хотя уже и не играл, но все еще числился членом АБФФ. И появление еще одной команды с аналогичным наименованием, как заявили чиновники — недопустимо. Даже несмотря на присутствие в названии приставки НФК.

В итоге клуб оставил в названии только аббревиатуру НФК («Незвы чайна фантастычная каманда»). Задачей на нынешний сезон был провозглашен выход в высшую лигу.


Однако со старта сезона команду стали преследовать неприятности.

21 апреля во время экомарафона в Гомеле умер известный пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов, значимость которого для клуба была невероятно высока.

А 27 мая НФК объявил о расставании с главным тренером Алексеем Кучуком. Отставка объяснялась неудачным выступлением в турнире.

Однако этот шаг разные болельщики восприняли по разному. В соцсетях и СМИ заговорили даже о расколе как в болельщицком лагере, так и внутри руководства клуба. Сразу же после увольнения тренера Кучука от дел устранился и основатель прежних «Крумкачоў» Денис Шунто, который на общественных началах исполнял в НФК роль консультанта.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное разбирательство по делу состоится 5 сентября 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаев - об отставке: Так надо решать вопрос транзита власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика