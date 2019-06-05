Экономический суд начал дело о банкротстве футбольного клуба «Крумкачы»

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства в отношении ООО «Футбольны клуб «Крумкачы» , сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.



Фото с сайта vk.com/krumkachy

Судебное разбирательство по делу состоится 5 сентября 2019 года в Минске на улице Жилуновича, 15 (кабинет № 615).

В определении суда говорится, что «задолженность клуба перед кредиторами 353 541 рублей 85 копеек, размер активов должника составляет: дебиторской задолженности 63 435 рублей 79 копеек, имущество должника на сумму 8 408 рулей 27 копеек передано на отвественное хранение участнику Шунто Д.П.»

Денис Шунто — один из основателей клуба и его бывший директор.

ФК «Крумкачы» находится в процессе ликвидации с 18 мая 2018 года, ликвидатором назначено ООО «Аксилиум Групп».



Фото: bankrot.gov.by

О серьезных финансовых проблемах «Крумкачоў» стали говорить еще летом 2017 года, когда группа игроков отказалась ехать на матч в «Витебск», а клуб объявил сбор средств через краудфандинг для того, чтобы завершить сезон. Весной того года стало известно и о займе у БАТЭ на сумму 150 тысяч долларов.

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Чемпионат страны в 2017-м «вороны» все же доиграли. А в межсезонье АБФФ из-за долгов не допустила клуб даже к процедуре лицензирования, что автоматически означало недопуск к участию в высшей лиге. Место «Крумкачоў» тут же заняло минское «Торпедо», которое не смогло пробиться в элиту по спортивному принципу.

После недопуска в высшую лигу «Крумкачы» начали новую жизнь. Пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК «Крумкачы»).

Экс-босс команды Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем заняла второе место и досрочно завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

Однако Д2 — это уже профессиональный уровень, и федерация отказалась допускать клуб под прежним названием, потому что среди членов организации уже были одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто. Этот клуб хотя уже и не играл, но все еще числился членом АБФФ. И появление еще одной команды с аналогичным наименованием, как заявили чиновники — недопустимо. Даже несмотря на присутствие в названии приставки НФК.

В итоге клуб оставил в названии только аббревиатуру НФК («Незвы чайна фантастычная каманда»). Задачей на нынешний сезон был провозглашен выход в высшую лигу.





Однако со старта сезона команду стали преследовать неприятности.

21 апреля во время экомарафона в Гомеле умер известный пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов, значимость которого для клуба была невероятно высока.

А 27 мая НФК объявил о расставании с главным тренером Алексеем Кучуком. Отставка объяснялась неудачным выступлением в турнире.

Однако этот шаг разные болельщики восприняли по разному. В соцсетях и СМИ заговорили даже о расколе как в болельщицком лагере, так и внутри руководства клуба. Сразу же после увольнения тренера Кучука от дел устранился и основатель прежних «Крумкачоў» Денис Шунто, который на общественных началах исполнял в НФК роль консультанта.