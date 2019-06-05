Тренер сборной по футболу в четвертый раз поспорил на усы. Хотите посмотреть на Криушенко без них?

Источник материала: Tut.by

До обещания сбрить усы в случае набора очков в матче против Германии главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко трижды прибегал к этому фокусу. SPORT.TUT.BY рассказывает об обстоятельствах и финале тех случаев.

БАТЭ: Криушенко «ответил за базар» и сбрил усы

В период с 2005 по 2007 годы Игорь Криушенко был главным тренером БАТЭ. А вот фрагмент его интервью для « Экспресс-Новости » за 2006 год, когда тренер впервые привел борисовчан к чемпионству: «В начале года мы вместе со старшим тренером пообещали сбрить усы, если выиграем чемпионат. Что ж, за базар нужно отвечать! […] Дома сказали: будешь жить в Борисове, пока не отрастут [усы]».

Фото: Юрия Дединкина, «Народная Воля»

Из интервью Криушенко Sports.ru за 2010 год: «Когда мы [с БАТЭ] боролись за чемпионский титул, чтобы разрядить обстановку и снять с ребят напряжение, сказал им: „Выиграете чемпионат — сбрею усы“. Мы отыграли последнюю игру, на следующий день у нас была баня. Мы с помощником зашли туда, а вся команда: „Николаич, вы при усах! Слово не держите“. Мы пошли, намылились и оба сбрили усы. До этого последний раз сбривал их лет за пять-шесть до того. Я человек суеверный. Бывает, если не идет, что-то меняю. Чтобы перебить».

«Сибирь»: Криушенко по просьбе жены не стал ничего сбривать

В 2009 году в качестве главного тренера новосибирской «Сибири» Игорь Криушенко получил вопрос от болельщиков о том, готов ли он будет сбрить усы в случае выхода «Сибири» в российскую премьер-лигу. Криушенко отнекивался: «Я уже сбривал усы, когда выигрывал чемпионат Беларуси, поэтому это, наверное, будет уже не столь оригинально. Я думаю, если выйдем в премьер-лигу, я найду, что и кому сбрить».

Криушенко вывел «Сибирь» из первого дивизиона в премьер-лигу в дебютный сезон. В интервью « Спорт-Экспрессу » за 2010 год ему припомнили обещание болельщикам: «Обещал, но не сдержал [слово]. Жена попросила не брить. Перед командой как-то отшутился — простили».

«Торпедо-БелАЗ»: за «базар» не пришлось отвечать, так как жодинцы не решили задачу

Из интервью Игоря Криушенко, тогда главного тренера жодинского «Торпедо-БелАЗ», « Прессболу » за 2014 год: «Если „Торпедо“ будет в тройке и это для ребят станет стимулом… Тогда да — готов снова стать безусым. А вообще я не только в Борисове давал такое обещание. В „Сибири“ была похожая история. Болельщики подняли тему в связи с выходом в премьер-лигу. Отшутился: мол, если выйдем, найдем что сбрить. А потом в конце сезона фанаты написали на трибуне огромными буквами: „Криушенко, носи усы!“ Вздохнул с облегчением. Не люблю сбривать усы. И вообще бриться не люблю».

На встрече команды и руководства «Торпедо-БелАЗ» с болельщиками в тот же год Криушенко подтвердил обещание, писала газета « Жодзінскія навіны »: «Мы с Михаилом Евгеньевичем (Хлусом, директором клуба. — Прим.ред.) за свой базар ответим — усы остаются в силе, а ребята пусть ответят достойной игрой».

К сожалению для поклонников жодинской команды, Криушенко тогда сохранил усы, ведь «Торпедо-БелАЗ» финишировал в чемпионате Беларуси на 6-м месте.

Бонус

А чего тянуть? Мы решили сбрить усы Криушенко до матча с Германией, ведь в споре на усы тренер почти не рискует. За победу немцев белорусские букмекеры предлагают коэффициенты на уровне 1,2, а за ничью — от 6,8 до 7,4.





Если после матча у Криушенко не будет повода сбрить усы, вероятно, тренер и его команда вновь окажутся под шквалом критики. В октябре 2017 года, кстати, Игорь Николаевич ответил на замечания хейтеров после поражений сборной от Люксембурга (0:1) и Швеции (0:4). Они называли наш футбол «самым отстойным в мире» и предлагали отправить футболистов на уборку картофеля.