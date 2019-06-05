Совет ЕС внес изменения в Визовый кодекс

Источник материала: Ежедневник





Совет Евросоюза утвердил поправки в Визовый кодекс, ранее предложенные Еврокомиссией и принятые Европарламентом. Стоимость шенгенской визы после вступления в силу поправок вырастет до 80 евро.

Вводится механизм, позволяющий пересматривать ее раз в три года, пишет reform.by .

Вместе с тем документы на визу можно будет подавать за полгода до начала поездки, но не позже 15 дней до ее начала. Появится возможность электронной подачи заявления и его заверения электронной подписью.

Постоянным путешественникам с хорошей визовой историей станет проще получить многократные краткосрочные визы на 1-5 лет.

Поправки в кодекс вступят в силу через полгода после их публикации в официальном журнале. Если Беларусь до этого времени успеет подписать соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, то стоимость виз для беларусов не вырастет.