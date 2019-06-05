Православные Святыни Беларуси

Источник материала: Кобринский вестник

28 мая 2019 года подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста «Кобринского ТЦСОН» совершили поездку по святым местам Беларуси.





Церковь Святого Михаила в деревне Сынковичи

Это уникальный памятник истории развития белорусского зодчества и одна из первых церквей оборонного типа в Великом княжестве Литовском. Храм-крепость полон загадок и чудес, даже дату его появления до сих пор никто не может назвать. По некоторым источникам она была построена в XV веке. Однако во время реставрации были обнаружены свидетельства более ранней истории этого храма. В сынковичском храме, с его трудной судьбой, прославился чудотворениями новый список с афонской иконы Божией Матери “Пантанасса” (“Всецарица”). Икона более чем до половины увешана золотыми украшениями, известна по всей Беларуси и за ее пределами – это исцеляющая чудотворная икона Божией Матери “Всецарица”, точнее ее копия, написанная специально для Михайловской церкви в Сынковичах на Святой горе Афон в Греции непосредственно с оригинала, хранящегося там. Но даже копия имеет удивительную силу и творит настоящие чудеса, о которых можно прочесть в “Книге свидетельств чудес исцелений”. Недалеко от Храма расположен Святой источник с купелью, где каждый желающий может искупаться и набрать из родника воды.































Свято-Успенский Ставропигиальный мужской монастырь в Жировичах.

Монастырю около пяти веков. Экскурсию для подопечных отделения проводил семенарист Александр. Нам показали Явленскую церковь, Крестовоздвиженскую церковь, Успенский собор, монастырское кладбище. В монастыре находится “Жировицкая икона Божией Матери”. Икона Божией Матери Жировицкая явилась в 1470 году, почитается как православными, так и католическими верующими. Славится чудесами исцеления. Тысячи поломников ежегодно посещают монастырь, чтобы помолиться перед иконой. Рядом с монастырем находится Святой источник с купелью, где самые смелые из нас решили окунуться в воду.







По дороге домой приятным бонусом стало посещение Ружанского дворцового комплекса рода Сапег.





Дмитрий ЧАПЛЮН, руководитель кружка отделения ДПдИиГПВ Кобринского ТЦСОН.