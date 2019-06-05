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О закрытии движение по ул. Иркутско-Пинской Дивизии

06.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В ходе проведения гидравлических испытаний от Пинской ТЭЦ обнаружены дефекты и повреждения тепловой сети по ул. Иркутско-Пинской Дивизии.

  В связи со сложившейся ситуацией пинские тепловые сети 7 июня оперативно приступят к ремонту участка и начнут работы по устранению повреждений. С 9.00 7 июня будет закрыто движение по ул. Иркутско-Пинской Дивизии на участке от ул. Советской до ул. Пушкина.

  На период восстановительных работ изменяется схема движения маршрутных автобусов №№ 4, 10, 17 и 19. Исключается из обслуживания остановочный пункт «Полесский государственный университет» в направлении Альбрехтово, а на обратном пути вводится дополнительный остановочный пункт «Концертный зал».

  Вместе с тем, для обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Пушкина от ул. Иркутско-Пинской Дивизии до ул. Кирова.

  Уже в понедельник, 10 июня, будет открыто движение автомобильного транспорта, а 15 июня на поврежденном участке будет восстановлено асфальтное покрытие.

  Пинские тепловые сети приносят извинения за временные неудобства!



 
 
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  В ходе проведения гидравлических испытаний от Пинской ТЭЦ обнаружены дефекты и повреждения тепловой сети по ул. Иркутско-Пинской Дивизии.   В связи...
 
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