Минское «Динамо» подписало контракт с еще одним нападающим сборной Беларуси по хоккею

Источник материала: Tut.by

25-летний крайний нападающий Александр Когалев продолжит карьеру в стане «зубров». Когалев подписал с «Динамо» двусторонний контракт на два года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когалев впервые сыграл за клуб в позапрошлом сезоне и в 15 матчах отметился двумя заброшенными шайбами.

А в минувшем сезоне белорус стал полноправным игроком основы. В 44 матчах в форме «Динамо» Александр набрал 9 (4+5) очков, заработал 10 минут штрафа при показателе полезности +1.

Именно Когалев забросил решающий буллит в серии со сборной клубов экстралиги, которая состоялась после регулярного чемпионата КХЛ. Любопытно, что потом Александр пополнил ряды «Юности» и стал с ней чемпионом Беларуси.

В плей-офф форвард заработал в 9 матчах 10 (4+6) очков при +8 по системе «плюс/минус». Также Когалев принял участие в 4 поединках чемпионата мира в Нур-Султане и помог национальной сборной вернуться в элиту.

Александр Когалев:

— Рад снова быть частью «Динамо»! Передохнул, восстановил силы — и готовиться. До предсезонки еще есть время, но надо работать, чтобы подойти к началу тренинг-кэмпа в хорошей форме. В прошлом сезоне тренеры в «Динамо» давали играть, приобрел немало опыта. Будем стараться побеждать в каждом матче, а сам постараюсь принести команде максимум пользы. Из игр прошлого сезона выделил бы матч в Балашихе, когда забросил дважды «Авангарду». Плюс, конечно, «сухая» победа в Ярославле и домашняя виктория над «Ак Барсом». А так больше запомнился гол «Неману» в овертайме четвертого матча финальной серии чемпионата Беларуси.