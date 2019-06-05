Официально: шенген подорожает до 80 евро

Источник материала: KYKY

Сегодня, 6 июня, Совет Евросоюза принял изменения в Визовый кодекс, пишет TUT.by со ссылкой на «БелаПАН». Шенген подорожает до 80 евро.

Несмотря на увеличение цены, положительные изменения тоже произойдут. Законопослушные туристы смогут легче и быстрее пройти визовые процедуры. Заявление на получение визы разрешат подавать не за три, а за шесть месяцев до поездки, но не позднее, чем за 15 дней. А срок действия многократных виз для постоянных путешественников постепенно увеличится до пяти лет.

Почему цена выросла

Для того, чтобы члены ЕС могли «лучше покрывать расходы на оформление виз», но так, чтобы не отпугнуть заявителей. А размер сбора разрешили пересматривать каждые три года – это прописано в обновленном Визовом кодексе. Изменения осталось опубликовать в Официальном журнале ЕС. После этого они вступят в силу спустя полгода.

Что с Беларусью?

В представительстве ЕС в Беларуси говорили, что для нашей страны стоимость шенгенов составит 35 евро, если Минск подпишет с Брюсселем соглашение об упрощении визового режима. Там же отметили: «Увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

В мае министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пояснил, что работа над соглашениями об упрощении визового режима практически завершена. Он пообещал закрыть вопрос в ближайшее время.