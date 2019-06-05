Не замалчивать проблемы, а решать их

Источник материала: Газета Авангард

Со своими волнующими вопросами к представителям законодательной власти обратились жители Липиничского и Уваровичского сельсоветов.

В рамках Дня депутата депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провели прием граждан. В ходе встречи сельские жители воспользовались возможностью напрямую обратиться к депутатам и поднимали волнующие их темы, среди которых — торговое и медицинское обслуживание, приобретение жилья в собственность.

Так, самым наболевшим вопросом для жителей Липинич является работа автомагазина ООО «Евроторг». Они высказали недовольство тем, что автомагазин не останавливается на привычном для них месте, как автолавка райпо. Тему торгового обслуживания подняла и жительница Уварович, которая обеспокоена тем, что бывший магазин райпо длительное время стоит закрытым. Пенсионером до ближайшего торгового объекта ходить далеко, вот женщина и интересуется: неужели на это здание не найдется других собственников, которые решатся взяться за торговлю, глядишь, и на одно пустующие здание стало бы меньше, да и населению польза огромная. Для следующей жительницы горпоселка волнующей темой является приобретение в собственность жилья. Во всех юридических тонкостях этого вопроса она была проконсультирована.

К слову, все темы и проблемы, озвученные гражданами в ходе Дня депутата, взяты на контроль и будут проработаны.

– Для представителей власти не бывает мелочей, интересы и потребности жителей — это то, на что мы не только обращаем пристальное внимание, но и содействуем в их решении, — отметил Николай Васильков в завершении Дня депутата.





















Наталья МАКСИМОВА

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