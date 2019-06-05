Соболенко вышла в полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», в парных соревнованиях вышла уже в полуфинал.



Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото: Reuters

В четвертьфинале Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над парой Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 24 минуты.

Напомним, что в стартовом матче парного разряда Соболенко и Мертенс победили дуэт Хизер Уотсон (Великобритания) / Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2, затем обыграли пару Ребекка Петерсон (Швеция) / Оксана Калашникова (Грузия) — 6:4, 6:3. В 1/8 финала белоруска с бельгийкой в двух сетах взяли верх над американской парой Джессика Пегула / Дезире Кравчик — 7:5, 6:2.

В полуфинале Соболенко и Мертенс ждет поединок против пары Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция), которая посеяна на «Ролан Гаррос» под 2-м номером.

Дуэт Соболенко / Мертенс имеет на турнире 6-й номер посева.

Белоруска Виктория Азаренко, завершившая выступления в одиночном турнире «Ролан Гаррос», выбыла и из парных соревнований.



Эшли Барти и Виктория Азаренко. Фото: vk.com/tennisby

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти в трех сетах проиграли дуэту Шуай Чжан (Китай) / Саманта Стосур (Австралия) — 6:4, 3:6, 2:6.

Отметим, что пара Шуай Чжан / Стосур посеяна на «Ролан Гаррос» под 5-м номером, Азаренко /Барти — под 11-м.

Во встрече 1-го круга дуэт Азаренко / Барти обыграл пару Александра Крунич (Сербия) / Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:1, а во 2-м раунде белоруска и австралийка взяли верх над дуэтом Виктория Кужмова (Словакия) / Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6. 7:6 (8:6), 6:1.

В одиночном разряде Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке на «Ролан Гаррос». WTA назвала тот матч «битвой титанов».

Белоруска Александра Саснович, в одиночном разряде выбывшая в первом круге , быстро завершила выступление и в парном турнире. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд в стартовой встрече они проиграли француженкам Диане Парри и Фионе Ферро — 4:6, 5:7.