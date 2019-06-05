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Michelin и General Motors протестируют безвоздушные шины для легковушек

06.06.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработку безвоздушных шин компания Michelin начала еще на рубеже двухтысячных, более того, их уже ставят на газонокосилки, погрузчики и прочую спецтехнику. Французы уверены, что в будущем такие шины смогут потеснить обычные пневматические и на легковых автомобилях.


На днях Michelin объявила о заключении соглашения по разработке безвоздушных шин UPTIS с концерном General Motors. Воздух, которым накачана обычная шина, в UPTIS заменяют гибкие элементы, изготовленные из полиэфирной смолы и стекловолокна. Вместе с ободом и резиновым протектором такие «спицы» представляют одно целое — они отвечают за гашение ударов, изгибаясь при наезде на препятствие.


Безвоздушные шины не боятся проколов и весят меньше пневматических, но главным их преимуществом в Michelin называют отсутствие «необходимости в техническом обслуживании» и меньшую потребность в сырье для производства новых шин и их замены. Тесты и испытания прототипов таких «безвоздушек» пройдут на полигоне General Motors в Мичигане, после чего их проверят и на обычных улицах — для этого будет задействовано сразу несколько электромобилей Chevrolet Bolt.


Вывод шин UPTIS на рынок запланирован на 2024 год.

 
 
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Michelin объявила о заключении соглашения по разработке безвоздушных шин UPTIS с концерном General Motors.
 
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