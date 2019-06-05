МЧС проводит опрос общественного мнения по вопросу введения ограничений на применение пиротехнических изделий

Источник материала: Новости Хотимска

В период с 1 мая по 30 июня проводится общественное обсуждение совместной инициативы МЧС и МВД по вопросу введения ограничений на применение пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа) по месту и времени их использования.

В настоящее время в МЧС, МВД, местные исполнительные и распорядительные органы поступают многочисленные жалобы и обращения граждан Республики Беларусь, связанные с частыми нарушениями общественного порядка и требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий (далее – ПИ) физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также юрлицами во дворах и вблизи жилых домов.

МЧС провело анализ ситуации, связанной с применением пиротехнических изделий гражданами и юридическими лицами. В ходе проведенной работы было установлено, что только за период рождественских и новогодних праздников, а это две недели в году, в результате использования гражданами пиротехнических изделий бытового назначения в 2019 году произошло 34 несчастных случая (травмированы 34 человека, из них 11 детей).

В масштабе республики эти цифры кажутся небольшими. Но если учесть, что это происходит ежегодно за короткий период времени, то эти цифры уже не кажутся такими маленькими. Ведь за каждой из них стоит человеческая жизнь и здоровье, и самое страшное, когда это жизнь и здоровье наших с вами детей, которые в результате безответственности, а зачастую элементарной глупости взрослых становятся жертвами их развлечений. Печальнее всего то, что многие виновные в этом так и не понимают всю тяжесть совершенного ими, ведь наиболее частые и тяжелые травмы были получены в результате использования пиротехнических изделий в состоянии алкогольного опьянения, а также неправильного (не в соответствии с инструкцией или не по назначению) применения петард (в том числе несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, которым эти изделия дали в руки взрослые).

Причиной всех полученных травм явилось не плохое качество применяемых пиротехнических изделий (как правило, все они сертифицированы и имеют надлежащее качество), а банальное нарушение правил безопасности при их использовании (просто не читают и не выполняют требований, изложенных в инструкции по эксплуатации).

Кроме того, изучение характеристик городских дворов и территорий вблизи жилых домов (как районов частной жилой застройки, так и (в особенности) районов жилой застройки многоквартирными многоэтажными домами, показало, что большая их часть не позволяет обеспечить условия для безопасного использования пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности и подкласса опасности IIIа согласно классификации технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТРТС 006/2011), так как опасная зона для этих пиротехнических изделий составляет в радиусе 30 м и 20 м соответственно.

Фактически граждане, применяющие пиротехнические изделия бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа) на придомовой территории, заведомо не в состоянии обеспечить отсутствие в опасной зоне (диаметром от 40 до 60 м) зданий, сооружений, автомобильного транспорта и другого имущества, что автоматически делает каждого из них нарушителями установленных требований безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения. Кроме того, применение пиротехнических изделий бытового назначения на придомовых территориях практически невозможно без создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также риска повреждения имущества граждан и юридических лиц, попадающего в опасную зону.

При этом при использовании пиротехнических изделий (в первую очередь бытового назначения физическими лицами) часто игнорируются общепринятые правила общежития, приводящие к нарушению спокойствия других граждан, созданию неудобств и шума, мешающего людям отдыхать (особенно при применении с 22 до 6 часов).

На основании изложенного МЧС совместно с МВД проводит анализ целесообразности введения следующих ограничений по применению пиротехнических изделий:

установлению (с учетом результатов общественного обсуждения) в населенных пунктах мест, где запрещено использование пиротехнических изделий или определения перечня специальных мест (районов, площадок), находящихся вне придомовых территорий, где будет разрешено применение гражданами пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа), а также проведение юрлицами фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности;

введению на государственном (местном) уровне ограничения на использование пиротехнических изделий по времени суток (с 22 до 6 часов) и регламентации продолжительности проведения фейерверков.

В целях всестороннего изучения общественного мнения по вопросу актуальности и необходимости введения ограничений на применение пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа) на придомовой и иной территории, где отсутствует возможность обеспечить их безопасное использование без нарушения общественного порядка, деятельности организаций или спокойствия граждан, МЧС информирует о проведении в период с 1 мая по 30 июня 2019 г. опроса общественного мнения относительно выносимой на общественное обсуждение совместной инициативы МЧС и МВД.

Имеющиеся мнения, обоснованные замечания и предложения просим направлять по e-mail: gornadzor@tut.by или телефону (8017) 212-43-60.