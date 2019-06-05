молодежный марафон «75» & «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Источник материала: Виртуальный Брест

В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги проводят молодежный марафон «75», посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Приглашаем всех жителей внести свой вклад в создание национального альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы».

Для этого необходимо предоставить в специальную фотолабораторию, установленную в местах проведения марафона:

фотографии своих родных-белорусов-освободителей;

краткие истории их биографии;

заполненные анкеты (можно заполнить на месте).

Все материалы будут отсканированы в передвижной лаборатории

и подготовлены для создания экспозиции альбома.

Ждем Вас, 12 июня с 10.00 до 12.00, ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой"" (фотолаборатория будет у центральной автомобильной стоянки)

Так же Вас ждут тематические и интерактивные зоны, игровые зоны для детей, концертная программа, открытый диалог "Беларусь помнит", мобильная экспозиция "Освобождение Беларуси" и многое другое!