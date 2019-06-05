|
молодежный марафон «75» & «Беларусь помнит. Родные лица Победы»
06.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги проводят молодежный марафон «75», посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Приглашаем всех жителей внести свой вклад в создание национального альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы».
Для этого необходимо предоставить в специальную фотолабораторию, установленную в местах проведения марафона:
фотографии своих родных-белорусов-освободителей;
краткие истории их биографии;
заполненные анкеты (можно заполнить на месте).
Все материалы будут отсканированы в передвижной лаборатории
и подготовлены для создания экспозиции альбома.
Ждем Вас, 12 июня с 10.00 до 12.00, ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой"" (фотолаборатория будет у центральной автомобильной стоянки)
Так же Вас ждут тематические и интерактивные зоны, игровые зоны для детей, концертная программа, открытый диалог "Беларусь помнит", мобильная экспозиция "Освобождение Беларуси" и многое другое!
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by