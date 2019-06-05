В Бресте с бесплатным мороженым откроют магазин «Санта» в новом формате

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 7 июня в 14 часов откроют супермаркет «Санта» в обновленном формате. Магазин на месте бывшего универсама «Прибужье» (улица Гаврилова, 15) предложит расширенный выбор товаров по честным ценам, в том числе рыбы и морепродуктов из вод Скандинавии. Первых посетителей ожидает бесплатное мороженое, а детей – еще и воздушные шары.





Магазин обустроили в новом концепте сети «Санта», основательно переосмыслив пространство бывшего универсама. Торговый зал занимает 250 «квадратов» и разделен на тематические зоны. Изменился как интерьер, так и экстерьер – фасад выполнен в голубом цвете, на котором уже виднеется белая вывеска.

Для покупателей предусмотрен рыбный островок с качественной рыбой и морепродуктами. Также в магазине обещают много молочных товаров, а также свежих фруктов и овощей. Порадуют и скидками: многие ценники будут в акционной раскраске.

Открытие будет праздничным. Первым посетителям раздадут мороженое. Дети также получат воздушные шары и смогут поиграть с ростовыми куклами. Взрослые в это время смогут поучаствовать в дегустациях.

Магазин «Санта» откроется 7 июня в 14 часов на улице Гаврилова, 15.