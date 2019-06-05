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“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

06.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в средней школе №1 прошел первый открытый фестиваль-встреча “Карагод сяброў”. Вместе с горецкими школьниками на сцене выступили ребята из литовской Клайпеды.

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео

 

Фото Михаила Левцова 


 
 
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  Сегодня в средней школе №1 прошел первый открытый фестиваль-встреча “Карагод сяброў”. Вместе с горецкими школьниками на сцене выступили ребята из литовской...
 
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