Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Источник материала: Слуцк Город

С учетом того, что покупателей, приобретающих новые машины без привлечения автокредитов, в силу объективных причин, становится все меньше, клиентов, которые предпочитают рассчитываться за новое авто собственными средствами, сегодня встречают в автосалонах с распростертыми объятиями. Мой собеседник как раз из таких.





Более того, история его покупки многим может оказаться не безынтересной, т.к., благодаря разумному подходу к приобретению нового автомобиля, Владимир уехал от дилера LADA на машине, на которую, по его словам, «поглядывал, но никак не рассчитывал».

- Не желая связываться с какими бы то ни было кредитами, лизингами и т.д., при выборе своего первого нового автомобиля я руководствовался лишь тем, какие деньги я выручу за свой подержанный автомобиль, и имеющимися накоплениями.





По моим прикидкам сумма была около 10 000 у.е., или двадцать с небольшим тысяч рублей в эквиваленте. То, что следующий автомобиль будет новым, тоже сомнений не вызывало. Ну а дальше начались своего рода открытия.

Главным из них стало то, что за цены, фигурирующие в рекламе, как правило, машин или нет на складе, или их комплектация, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Варианты же «пожирней да погуще» просто не вписывались в бюджет. В итоге, почитав разные профильные форумы и статьи, я пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом для человека с моим бюджетом будет новая LADA.





Естественно, очень хотелось стать обладателем Vesta, но она была почти на полторы тысячи рублей дороже той суммы, на которую я рассчитывал. В итоге, еще не расставшись с прежним автомобилем, я отправился в ближайший дилерский центр LADA примерить на себя новую Granta в кузове лифтбэк.

Надо заметить, тестовая машина произвела хорошее впечатление. 106 л.с. этой машине более чем достаточно, к тому же у нее очень практичный, вместительный багажник и внешность почти как у Vesta, на которую поглядывал до этого.





Ну и, само собой, цена, о которой забывать не приходится. Автомобиль с надежным и экономичным 106-сильным мотором у дилера предлагался в двух комплектациях: Comfort Plus и Prestige. Первый вариант по прайсу стоил 18 820 рублей, второй – 20 810. И оба попадали в мой бюджет.

После поездки на тестовом автомобиле, который был в Prestige, чаша весов склонилась в сторону более дорогой версии, т.к. разница в начинке машин была очень существенной. Климат-контроль, лобовое стекло с обогревом, легкосплавные диски R15, противотуманные фары, система курсовой устойчивости (ESC) и даже датчики света и дождя сделали свое дело. Оставалось только продать свой прежний автомобиль и, поторговавшись с дилером, т.к. машина планировалась к приобретению за свои деньги, купить LADA Granta Prestige в синем цвете, как и у тестового автомобиля.





Собственно, это я и озвучил продавцу на его вопрос о впечатлениях от тест-драйва и планах на покупку нового авто.

И тут оказалось, что если я сдам свою 15-летнюю старушку в зачет нового авто, процесс смены старого авто на новую LADA можно сделать не только быстрее, но и выгоднее. Причем бонус за Trade-in оказался настолько внушительным, что на новую Vesta в нормальной комплектации, я мог не только поглядывать, а и реально рассчитывать. В итоге снова тест-драйв, но на тот раз уже LADA Vesta, оформление документов по зачету прежнего автомобиля, с поездкой в ГАИ, и покупка новой Lada Vesta в комплектации Comfort.





Начинка у нее чуть скромнее, чем у Granta Prestige, но мотор тот же, ESC в базе, вместо климата - кондиционер. Однако это машина совсем другого класса, с более просторным салоном и потрясающей внешностью.

При этом, благодаря Trade-in у дилера LADA, никаких лишних телодвижений и головной боли со сбытом прежнего авто. Бюджет покупки нового автомобиля не превысил 20000 рублей, никаким банкам я ничего не должен. Ну а самое приятное в моей покупке то, что при всем этом я стал обладателем машины, на которую до прихода к дилеру LADA смотрел, но не рассчитывал. В общем, как говорится, удачно зашел. Чего и другим желаю.





Более подробную информацию об акциях и спецпредложениях LADA можно получить, обратившись в ближайший дилерский центр LADA нового формата по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00

LADA.by

Сергей Полянский