ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

06.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

С учетом того, что покупателей, приобретающих новые машины без привлечения автокредитов, в силу объективных причин, становится все меньше, клиентов, которые предпочитают рассчитываться за новое авто собственными средствами, сегодня встречают в автосалонах с распростертыми объятиями. Мой собеседник как раз из таких.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Более того, история его покупки многим может оказаться не безынтересной, т.к., благодаря разумному подходу к приобретению нового автомобиля, Владимир уехал от дилера LADA на машине, на которую, по его словам, «поглядывал, но никак не рассчитывал».

- Не желая связываться с какими бы то ни было кредитами, лизингами и т.д., при выборе своего первого нового автомобиля я руководствовался лишь тем, какие деньги я выручу за свой подержанный автомобиль, и имеющимися накоплениями.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

По моим прикидкам сумма была около 10 000 у.е., или двадцать с небольшим тысяч рублей в эквиваленте. То, что следующий автомобиль будет новым, тоже сомнений не вызывало. Ну а дальше начались своего рода открытия.

Главным из них стало то, что за цены, фигурирующие в рекламе, как правило, машин или нет на складе, или их комплектация, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Варианты же «пожирней да погуще» просто не вписывались в бюджет. В итоге, почитав разные профильные форумы и статьи, я пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом для человека с моим бюджетом будет новая LADA.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Естественно, очень хотелось стать обладателем Vesta, но она была почти на полторы тысячи рублей дороже той суммы, на которую я рассчитывал. В итоге, еще не расставшись с прежним автомобилем, я отправился в ближайший дилерский центр LADA примерить на себя новую Granta в кузове лифтбэк.

Надо заметить, тестовая машина произвела хорошее впечатление. 106 л.с. этой машине более чем достаточно, к тому же у нее очень практичный, вместительный багажник и внешность почти как у Vesta, на которую поглядывал до этого.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Ну и, само собой, цена, о которой забывать не приходится. Автомобиль с надежным и экономичным 106-сильным мотором у дилера предлагался в двух комплектациях: Comfort Plus и Prestige. Первый вариант по прайсу стоил 18 820 рублей, второй – 20 810. И оба попадали в мой бюджет.

После поездки на тестовом автомобиле, который был в Prestige, чаша весов склонилась в сторону более дорогой версии, т.к. разница в начинке машин была очень существенной. Климат-контроль, лобовое стекло с обогревом, легкосплавные диски R15, противотуманные фары, система курсовой устойчивости (ESC) и даже датчики света и дождя сделали свое дело. Оставалось только продать свой прежний автомобиль и, поторговавшись с дилером, т.к. машина планировалась к приобретению за свои деньги, купить LADA Granta Prestige в синем цвете, как и у тестового автомобиля.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Собственно, это я и озвучил продавцу на его вопрос о впечатлениях от тест-драйва и планах на покупку нового авто.

И тут оказалось, что если я сдам свою 15-летнюю старушку в зачет нового авто, процесс смены старого авто на новую LADA можно сделать не только быстрее, но и выгоднее. Причем бонус за Trade-in оказался настолько внушительным, что на новую Vesta в нормальной комплектации, я мог не только поглядывать, а и реально рассчитывать. В итоге снова тест-драйв, но на тот раз уже LADA Vesta, оформление документов по зачету прежнего автомобиля, с поездкой в ГАИ, и покупка новой Lada Vesta в комплектации Comfort.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Начинка у нее чуть скромнее, чем у Granta Prestige, но мотор тот же, ESC в базе, вместо климата - кондиционер. Однако это машина совсем другого класса, с более просторным салоном и потрясающей внешностью.

При этом, благодаря Trade-in у дилера LADA, никаких лишних телодвижений и головной боли со сбытом прежнего авто. Бюджет покупки нового автомобиля не превысил 20000 рублей, никаким банкам я ничего не должен. Ну а самое приятное в моей покупке то, что при всем этом я стал обладателем машины, на которую до прихода к дилеру LADA смотрел, но не рассчитывал. В общем, как говорится, удачно зашел. Чего и другим желаю.

Купил новое авто до 20 000 рублей и никому ничего не должен

Более подробную информацию об акциях и спецпредложениях LADA можно получить, обратившись в ближайший дилерский центр LADA нового формата по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00

LADA.by

Сергей Полянский

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С учетом того, что покупателей, приобретающих новые машины без привлечения автокредитов, в силу объективных причин, становится все меньше, клиентов, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Карагод сяброў” в первой школе – Фото и видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика