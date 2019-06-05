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В Беларуси могут появиться нефтедобывающие компании с инвестициями из Евросоюза

06.06.2019 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси могут появиться нефтедобывающие компании с инвестициями из Евросоюза

Две зарегистрированные в Беларуси компании с иностранными инвестициями из стран Евросоюза проявляют пристальный интерес к разработке нефтеносной Познякевичской структуры (Гомельская обл.) на условиях концессии.

"Есть две заинтересованные компании, которые проявляют пристальный интерес к возможности разработки на условиях концессии нефтеносной Познякевичской структуры. Это белорусские компании с инвестициями из стран Евросоюза", - сказал представитель министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси, не уточнив наименование компаний и выступающих их учредителями иностранных инвесторов, пишет interfax.by.

Он также отметил, что единственный в Беларуси оператор по добыче нефти, государственное ПО "Белоруснефть", не участвовало в конкурсе.

По его словам, эти компании принимали участие в состоявшемся 14 мая конкурсе по передаче в концессию сроком на 5 лет нефтеносных участков. Конкурс признан несостоявшимся "из-за проблем с правильностью оформления конкурсных документов участниками", - сказал представитель Минприроды.

Как сообщалось, Минприроды в конце 2018 года объявило о проведении конкурса на передачу в концессию двух нефтеносных участков - Акуличской и Познякевичской структур, которые расположены в Гомельской области. Геологические ресурсы нефти на Акуличской площади оцениваются в 485 тыс.тонн, Познякевичской – 706 тыс.тонн. "Интерес потенциальных инвесторов вызвала Познякевичская структура. Инвесторы понимают, что там придется добывать "тяжелую" нефть, но интерес проявляют", - отметил собеседник.

Акуличская площадь и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок (Оршанский, Дубровенский районы Витебской области и Горецкий район Могилевской области) пока интереса инвесторов не вызвали, констатировал сотрудник Минприроды.

Он также подчеркнул, что "в этом году обязательно будет проведен повторный конкурс на передачу в концессию Познякевичской структуры". По его словам, "обе компании подтверждают интерес по участию в новом конкурсе".

Представитель министерства также сообщил, что до конца текущего года будет проведен повторный конкурс на заключение концессионного договора для месторождения кварцевых песков Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области. Кварцевые пески залегают в виде пластообразной залежи, вытянутой с запада на восток на расстояние 5,6 км.

Как сообщалось, всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.

 
 
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Две зарегистрированные в Беларуси компании с иностранными инвестициями из стран Евросоюза проявляют пристальный интерес к разработке нефтеносной...
 
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