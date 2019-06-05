Два теста по нулям, у ГАИ - 0,5 промилле. Байкер дошел до Верховного суда, доказывая, что ехал трезвым

Источник материала: Tut.by

14 июля прошлого года житель Березовского района Андрей (имя изменено по просьбе героя) приехал на байк-фестиваль в Лунинецкий район. Отдохнул, переночевал, а утром следующего дня собрался в дорогу. Перед тем, как сесть за руль своего байка, Андрей «продул» прибор «Алконт 01 СМ» своего товарища. Показало нули. На всякий случай подошел к организаторам фестиваля и дунул в их алкотестер. На экране — снова нули. В 12.30 он завел двигатель и выехал с территории фестиваля. Недалеко от выезда его остановили сотрудники ГАИ и предложили «дунуть» в прибор врача-нарколога. Дунул. Первый раз — 0,5 промилле, второй раз столько же. Третий раз — 0,3. Почти год байкер доказывает, что ехал на мотоцикле трезвым. Пока — безуспешно.



Фото: Елена Анкудо

Андрей — житель небольшого города в Березовском районе. Мотоцикл для него не больше, чем хобби. В июле прошлого года он с товарищами выехал на мотофестиваль. Приехали 14 июля. До 21.00 он употребил «немного спиртного». После этого, по словам собеседника, «ни грамма». Выспался, а наутро собрался в обратную дорогу. Андрей подчеркивает: он, как и все байкеры, прекрасно знал, что недалеко от выезда с мотофорума стоят инспекторы ГАИ, которые выборочно освидетельствуют мотоциклистов. Поэтому прежде, чем сесть на байк, он решил убедиться, что не осталось даже «выхлопа»:

— На байк-фестивалях следят за физическим состоянием участников. У самих байкеров и организаторов всегда есть алкотестеры. При этом все приборы — поверенные. Перед выездом я при свидетелях дважды продувал в поверенные приборы — и у меня не было паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, — объяснил TUT.BY Андрей.

В 12.30 он покинул фестиваль, а через несколько минут его остановил сотрудник ГАИ. Андрею предложили пройти освидетельствование. Он, уверенный в своей трезвости, согласился. Его провели в служебный автомобиль, в котором сидел врач-нарколог, и протянули «Алконт 01 СМ».

— Продул — 0,5 промилле. Я не был согласен с показаниями, и дали продуть еще один раз. При втором продутии — те же 0,5 промилле. Между первым и вторым продутием прошло не более двух минут. Я опять не согласился — и продул еще один раз спустя примерно 10 минут. 0,3 промилле. Но они нигде не были отражены: сказали, что я плохо дул, — поделился собеседник.

Мотоциклист с показаниями не согласился. По его словам, он попросил врача-нарколога взять у него биосреды для более точного определения его физического состояния, но ему отказали. В отношении него начали составлять протокол за пьяную езду.

— Для оформления документов инспектор отвел меня ко второму служебному автомобилю. Я попросил у него дунуть в другой прибор, который находился в их автомобиле. Они согласились. Показания их прибора при продутии составили 0.00 промилле. На что мне сотрудник ГАИ сказал, что у врача-нарколога прибор показывает правильнее, — рассказал Андрей.

В итоге на байкера составили протокол за пьяную езду. Андрей сразу же поехал в ближайшую районную больницу, чтобы сдать биосреды на анализ. Примерно через час сорок он был на месте. Перед тем, как взять кровь в приемном покое Андрея вновь попросили «дунуть» в алкотестер. Первый раз прибор показал 0,2 промилле, второй — 0,1. Собеседник подчеркивает, что перед этим он курил, что, якобы могло отразиться на показаниях.

— В соответствии с методикой освидетельствования «Алконтом», в течение 3−5 минут после курения на результаты пробы могут оказывать влияние выделяющиеся из дыхательных путей летучие соединения углерода, — объясняет Андрей.

Согласно медицинской справке из Лунинецкой ЦРБ, в крови байкера этилового спирта не обнаружено.

«У меня было ноль»

Все собранные доказательства своей невиновности Андрей представил во время рассмотрения его административного дела в районной ГАИ. Не помогло. Ему назначили 60 базовых (1560 рублей) штрафа и на три года лишили прав.

Тогда водитель обратился в суд. Свою защиту он строил на нескольких тезисах. Во-первых, Андрей настаивал, что врач-нарколог нарушил методику освидетельствования прибором «Алконт 01 СМ».

— Мне никто сменный мундштук для распаковки не давал, хотя это предусмотрено утвержденной методикой проведения освидетельствования. Он даже при мне не распаковывался. Мне давали продувать прибор с уже состыкованным сенсорным зондом мундштуком, — объяснил собеседник.

Во-вторых, на показания «Алконта» могут повлиять наличие в окружающем воздухе концентраций бензина и выхлопных газов, утверждает Андрей:

— Мое освидетельствование проводилось возле автомобиля ГАИ, я стоял около автомобиля на улице и мне давали из машины продувать прибор. В машине ГАИ были открыты двери. Во время моего освидетельствования рядом с автомобилем ГАИ находилось около 20 мотоциклов, выхлопные газы которых могли повлиять на показания прибора. Так же с байкфестиваля выезжало много транспортных средств, которые проезжали в 1,5−2 метрах от меня и прибора. Выхлопные газы от такого значительного количества транспортных средств оказали непосредственное влияние на результат моего освидетельствования.

Инспекторы, со своей стороны, сделали замеры расстояний от автомобиля ГАИ, возле которого водитель «дул» в алкотестер до двух ближайших дорог. Согласно схеме, патрулька стояла в 40 метрах от трассы М10 и в 10 метрах от грунтовой дороги, по которой выезжали мотоциклы с байк фестиваля.

В-третьих, Андрей ссылается на результаты анализа крови. Согласно выданной справке, образцы были у него отобраны в 14.35, то есть примерно через час и сорок минут после освидетельствования у инспекторов. Как указано в ответе из областного наркодиспансера, который Андрей получил на свой запрос, у мужчины за 1 час происходит снижение концентрации этилового спирта в крови в среднем на 0,1 — 0,16 промилле.

— Если у меня в выдыхаемом воздухе было по 0,5 промилле в 12.45 и 12.55, то взятая в 14.35 кровь показывала бы понижение до 0,2 — 0,3 промилле. У меня было ноль, — настаивает Андрей.

Как рассказал водитель, еще одним доказательством его невиновности могли бы стать записи с видеорегистраторов, установленных в автомобилях ГАИ. Во время разбирательства он их пытался истребовать в МВД, но, как оказалось, файлы «не сохранились».

— На видеозаписях было бы видно, что никакой смены мундштуков при моем освидетельствовании не производилось, что интервал между продутиями был существенно менее 10 минут, что я просил отвезти меня в больницу для сдачи биосред, что рядом с автомобилем ГАИ находилось большое количество транспортных средств, в том числе и с работающим двигателем, — объяснил водитель.

Районный суд дважды отправлял материалы на доработку, но в третий раз постановление начальника Березовской ГАИ не отменил. Жалобу Андрея в областной суд также не удовлетворили. Сейчас водитель планирует обжаловать свое лишение в Верховном суде.

«Множество классических нарушений требований закона»

Ситуацию с Андреем TUT.BY прокомментировали адвокаты Сергей и Павел Латышевы:

— С темой освидетельствования, проводимого сотрудниками ДПС Брестской области на мотофестивалях, мы сталкиваемся каждый год. И каждый год идет незаконное, на наш взгляд, привлечение десятков байкеров к административной ответственности по ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь.

И дело Андрея не исключение.

Здесь имеют место множество классических нарушений требований закона, допущенных на всех стадиях осуществления процессуальных действий в отношении Андрея, которые допускаются инспекторами ДПС при привлечении к ответственности по ст. 18.16 КоАП. Условно эти нарушения можно разделить на 3 группы:

1. проведение освидетельствования за рамками административного процесса;

2. нарушение права на защиту;

3. нарушение методики проведения освидетельствования.

Однако в этом деле фигурирует и не совсем обычное нарушение требований закона — это привлечение врача-нарколога для проведения освидетельствования вне учреждения здравоохранения. Отметим, что освидетельствование врачом-наркологом проводилось либо в патрульном автомобиле ДПС либо возле него. Никакого специального автомобиля, принадлежащего учреждению здравоохранению, на месте освидетельствования Андрея не было. При этом должностные лица органа, ведущего административный процесс, называли патрульный автомобиль ДПС «передвижным наркологическим пунктом» Почему и на основании какого нормативно-правового акта соответствующие должностные лица пришли к такому выводу — непонятно. Также непонятно, на основании какого нормативно-правового акта данный врач-нарколог принимала участие в освидетельствовании вне учреждения здравоохранения.

Соответствующие инспекторы ДПС грубым образом нарушили пункт 2 Инструкции о порядке действий должностного лица по доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в организацию здравоохранения", утвержденного Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 15.07.2011 N 256, согласно которому они обязаны были после того, как Андрей выразил свое несогласие с результатами освидетельствования и ходатайство о заборе у него крови, везти его в учреждение здравоохранения.

После соответствующего отказа Андрей самостоятельно прошел переосвидетельствование в медучреждении, где получил соответствующую справку о состоянии здоровья, в которой зафиксировано, что в крови этиловый спирт у него отсутствует.

Данная медсправка в совокупности с объяснениями свидетелей о том, что до выезда Андрей два раза продувался в такие же алкотесты, которым его освидетельствовал врач-нарколог, и результаты составили 0 промилле, объективно ставит под сомнение те результаты в 0,5 промилле, которые были получены в ходе якобы освидетельствования Андрея инспекторами ДПС совместно с врачом-наркологом.

Мы считали, считаем и будем считать, что соответствующая медицинская справка о состоянии здоровья, полученная лицом самостоятельно, является соответствующим источником доказательств, а изложенные в ней сведения — доказательствами по делу об административном правонарушении.

Как нами уже отмечалось, мы не видим в постановлениях ОГАИ достаточно четкого, ясного и построенного с соблюдением законов формальной логики анализа и правовой оценки данных процессуальных документов. Они просто говорят: «мы справку не принимаем во внимание, это не доказательство, она не получена в установленном порядке». И все. Мы же в своих жалобах пишем, что человеку законом предоставлено право предоставлять свои доказательства. А если у гражданина есть право предоставлять доказательства, то у правоохранительных органов возникает обязанность оценивать эти доказательства с точки зрения закона, а не собственного усмотрения. Мы подчеркиваем, что врачи в наркологических учреждениях подготовлены, что существуют процедуры отбора анализов.

Отметим, что за время, прошедшее между освидетельствованием Андрея инспекторами ДПС до момента освидетельствования им в больнице прошло около 1 часа 45 минут. В материалах дела имеется ответ Брестского областного наркологического диспансера по вопросам среднего время выведения этанола из организма — и он тоже свидетельствует в пользу Андрея.