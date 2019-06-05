ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро

06.06.2019 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В лучшем случае белорусам придется платить за дорогой шенген только несколько месяцев, в худшем... Все зависит от того, когда именно будет подписано соглашение с ЕС об упрощении визового режима.

Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро
Совет Евросоюза 6 июня принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, передает svaboda.org.

Какие изменения предусматривает визовый кодекс?


- Визовый сбор увеличен до 80 евро. Размер визового сбора может быть снижен только в случае, если между Евросоюзом и иным государством есть соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.

- Получить визу можно будет за 15 дней - полгода до поездки.

- Заполнять и подавать заявку можно будет в электронном виде.

- Для путешественников с положительной историей прежних виз срок следующей будут постепенно увеличивать на 1-5 лет.

Когда эти изменения вступят в силу?

Точная дата неизвестна. Изменения вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Решение может быть опубликовано в любой день.


Подорожают ли визы для белорусов?

Визы подорожают, если к моменту вступления в силу нового визового кодекса не заработают соглашения между Беларусью и Евросоюзом по упрощению визового режима и реадмиссии.

Евросоюз рассчитывает на утверждение Беларусью предварительного соглашения, которое предусматривает визовый сбор размером 35 евро. 

Это соглашение должно сделать бесплатными визы для:

- учащихся и студентов;
- детей до 12 лет;
- представителей организаций гражданского общества.

Однако когда договор Беларуси и ЕС о визах по 35 евро подпишут, он вступит в силу только через полгода после подписания. 

Таким образом, с учетом принятого сегодня решения белорусам в лучшем случае еще несколько месяцев придется платить за шенген 80 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лучшем случае белорусам придется платить за дорогой шенген только несколько месяцев, в худшем... Все зависит от того, когда именно будет подписано соглашение с ЕС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» подписало контракт с еще одним нападающим сборной Беларуси по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика