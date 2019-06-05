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Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро
Источник материала: Партизан
В лучшем случае белорусам придется платить за дорогой шенген только несколько месяцев, в худшем... Все зависит от того, когда именно будет подписано соглашение с ЕС об упрощении визового режима.
Совет Евросоюза 6 июня принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, передает
Какие изменения предусматривает визовый кодекс?
- Визовый сбор увеличен до 80 евро. Размер визового сбора может быть снижен только в случае, если между Евросоюзом и иным государством есть соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.
- Получить визу можно будет за 15 дней - полгода до поездки.
- Заполнять и подавать заявку можно будет в электронном виде.
- Для путешественников с положительной историей прежних виз срок следующей будут постепенно увеличивать на 1-5 лет.
Когда эти изменения вступят в силу?
Точная дата неизвестна. Изменения вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Решение может быть опубликовано в любой день.
Подорожают ли визы для белорусов?
Визы подорожают, если к моменту вступления в силу нового визового кодекса не заработают соглашения между Беларусью и Евросоюзом по упрощению визового режима и реадмиссии.
Евросоюз рассчитывает на утверждение Беларусью предварительного соглашения, которое предусматривает визовый сбор размером 35 евро.
Это соглашение должно сделать бесплатными визы для:
- учащихся и студентов;
- детей до 12 лет;
- представителей организаций гражданского общества.
Однако когда договор Беларуси и ЕС о визах по 35 евро подпишут, он вступит в силу только через полгода после подписания.
Таким образом, с учетом принятого сегодня решения белорусам в лучшем случае еще несколько месяцев придется платить за шенген 80 евро.
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В лучшем случае белорусам придется платить за дорогой шенген только несколько месяцев, в худшем... Все зависит от того, когда именно будет подписано соглашение с ЕС...
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