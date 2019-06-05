Не успели! Шенгенские визы дорожают до 80 евро

svaboda.org . Совет Евросоюза 6 июня принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым консульский сбор увеличится с 60 до 80 евро, передает





Какие изменения предусматривает визовый кодекс?





- Визовый сбор увеличен до 80 евро. Размер визового сбора может быть снижен только в случае, если между Евросоюзом и иным государством есть соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.





- Получить визу можно будет за 15 дней - полгода до поездки.





- Заполнять и подавать заявку можно будет в электронном виде.





- Для путешественников с положительной историей прежних виз срок следующей будут постепенно увеличивать на 1-5 лет.





Когда эти изменения вступят в силу?



Точная дата неизвестна. Изменения вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Решение может быть опубликовано в любой день.









Подорожают ли визы для белорусов?

Визы подорожают, если к моменту вступления в силу нового визового кодекса не заработают соглашения между Беларусью и Евросоюзом по упрощению визового режима и реадмиссии.





Евросоюз рассчитывает на утверждение Беларусью предварительного соглашения, которое предусматривает визовый сбор размером 35 евро.





Это соглашение должно сделать бесплатными визы для:





- учащихся и студентов;

- детей до 12 лет;

- представителей организаций гражданского общества.





Однако когда договор Беларуси и ЕС о визах по 35 евро подпишут, он вступит в силу только через полгода после подписания.





Таким образом, с учетом принятого сегодня решения белорусам в лучшем случае еще несколько месяцев придется платить за шенген 80 евро.