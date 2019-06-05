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Он сделал это! 97-летний ветеран войны прыгнул с парашютом

06.06.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американец прыгнул с парашютом в возрасте 97 лет.

Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» – высадке войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.


Этот прыжок всего второй в жизни ветерана. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции 75 лет назад 6 июня 1944 года.

Чтобы взять эту высоту сегодня, пенсионеру потребовалось полгода подготовки. Вместе с бесстрашным пенсионером прыжки совершили более 200 человек из 14 стран.




 
 
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Американец прыгнул с парашютом в возрасте 97 лет.
 
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