Он сделал это! 97-летний ветеран войны прыгнул с парашютом

Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» – высадке войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.









Этот прыжок всего второй в жизни ветерана. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции 75 лет назад 6 июня 1944 года.





Чтобы взять эту высоту сегодня, пенсионеру потребовалось полгода подготовки. Вместе с бесстрашным пенсионером прыжки совершили более 200 человек из 14 стран.











