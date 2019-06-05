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Назарбаев - об отставке: Так надо решать вопрос транзита власти

06.06.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение об отставке.


"Мое решение, которое принято в этом году, — выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", — сказал Назарбаев на пленарном заседании сената парламента страны.

По его словам, он был удивлен, когда получил от глав других государств многочисленные письма и звонки, поскольку не ожидал такой реакции. Однако, как подчеркнул Назарбаев, его шаг стал примером того, как "надо решать вопрос транзита власти", передает ria.ru


Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, с 1990 года. Двадцатого марта он объявил, что покидает пост. 

Свои полномочия — до выборов нового президента — Назарбаев передал Касыму-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената.

Досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня. Среди кандидатов — семь человек, в том числе и Токаев.

Правда, выборы в Казахстане можно лишь условно назвать выборами - режим Назарбаева сродни режиму Лукашенко. Любые протестные выступления жестко пресекаются, независимые СМИ прессингуются, оппозиция загнана в "резервацию".

 
 
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение об отставке.
 
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