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Горбачев госпитализирован
Источник материала: Партизан
Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице.
"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", - сказал он
Горбачев добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.
В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице.
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