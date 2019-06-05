Горбачев госпитализирован









РИА Новости . "Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", - сказал он





Горбачев добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.





В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.