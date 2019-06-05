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Анна Канопацкая объявила большой сбор команды

06.06.2019 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о своем намерении вновь баллотироваться в Палату представителей на выборах, которые пройдут в ноябре этого года. Сейчас политик собирает команду.



«В рамках подготовки к предстоящей избирательной кампании начинаю формирование своей команды. Я прекрасно осознаю существующую практику проведения выборов в Беларуси, поэтому одной из основных задач моего участия в избирательных кампаниях является контроль за выборами с целью их честного, открытого и справедливого проведения в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Избирательная команда формируется из моих доверенных лиц, членов инициативной группы по сбору подписей, выдвиженцев в состав участковых избирательных комиссий, наблюдателей и волонтеров. Присоединиться к команде может любой ответственный гражданин. Участники команды распределяются по функциональным группам, с каждой из которых будет проводиться оффлайн и онлайн обучение. Присоединиться к команде можно заполнив анкету», -- сообщила действующий депутат.


Напомним, что Анна Канопацкая является единственным представителем оппозиционной партии в Палате представителей. Он — член Объединенной гражданской партии. Округ Анна Канопацкая решила не менять. Баллотироваться она вновь будет по му округу №97, включающему столичный микрорайон Курасовщина, а также микрорайоны Колядичи и Сокол.


 
 
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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о своем намерении вновь баллотироваться в Палату представителей на выборах, которые пройдут в ноябре...
 
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