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Имейте ввиду: Tinder раскроет данные пользователей российским спецслужбам
Источник материала: Партизан
Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — рассказал Жаров в интервью НТВ.
При этом Жаров уточнил, что обычным пользователям не стоит бояться, что спецслужбы будут читать их переписки.
Ранее Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации.
Теперь приложение для знакомств обязано по запросу предоставлять российским спецслужбам переписку пользователей. Кроме того, сообщения юзеров будут храниться на серверах компании в течение полугода.
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Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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