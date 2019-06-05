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Имейте ввиду: Tinder раскроет данные пользователей российским спецслужбам

06.06.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — рассказал Жаров в интервью НТВ.

При этом Жаров уточнил, что обычным пользователям не стоит бояться, что спецслужбы будут читать их переписки.

Ранее Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации. 

Теперь приложение для знакомств обязано по запросу предоставлять российским спецслужбам переписку пользователей. Кроме того, сообщения юзеров будут храниться на серверах компании в течение полугода.

 
Теги: знакомства
 
 
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Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
 
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