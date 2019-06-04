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Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН

06.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОНДети – это цветы жизни! Все согласятся с мнением, что нет ничего ценнее и лучше, чем смотреть на своего радостного ребенка.

Следуя традициям, специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации организовали развлекательно-игровую программу «Лето весело встречаем, день защиты детей отмечаем!» для детей, которые находятся в социально-опасном положении, из  многодетных малообеспеченных семей, а также мапльчишек и девчонок, которые находятся в социально-педагогическом центре.

Сотрудники отделения социальной адаптации и реабилитации постапрались организовать настоящий праздник, во вре6мя которого дети как будто  очутились в стране веселья, света, тепла и хорошего настроения. Сама природа в этот день приветствовала ребят тёплой улыбкой лучистого солнышка. Ребятишки весело и непринужденно провели время: играли, танцевали, отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах.

В День защиты детей маленьких гостей поздравили  и представители христианской церкви «Слово жизни». Лилия Ивановна Абрамочкина пожелала ребятам беззаботного детства, угостила их  сладостями, а для родителей прочитала стихотворение «Берегите своих детей».

После завершения праздничной программы участники мероприятия получили призы и  подарки (мягкие игрушки, книжки). Родители смогли выбрать вещи для всех членов семьи благодаря проведённой для них благотворительной акции   «Веселый сундучок». Помощь в её организации  оказал Свято-Елисаветинский монастырь города  Минска.

Как хорошо, что лето начинается с такой яркой страницы, как этот замечательный праздник – День защиты детей.

Алёна Шудель, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОНБлаготворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Благотворительную акцию ко Дню защиты детей провели специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН

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