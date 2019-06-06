Советы психолога: Как победить страх перед экзаменом?

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Страх заставляет людей размышлять»

Аристотель

Наверное, нет такого человека, который бы никогда не испытывал страх перед экзаменом. Что делать, если знаний для сдачи экзаменов у человека достаточно, а страх экзаменов всё равно остаётся? Можно ли подготовиться к экзаменам психологически, чтобы нервозность не помешала показать лучшие результаты? Вот несколько психологических приёмов для тех, кто боится экзаменов и ничего не может с собой поделать.

Для начала — не ругать себя за этот страх. Все нервничают перед любым ответственным испытанием, даже взрослые, сильные и уверенные в себе люди переживают перед выходом на новую работу, перед защитой диссертации, перёд свадьбой.

Страх заставляет нас собраться, мобилизовать все свои ресурсы, показать лучший результат, на какой мы способны. Вам приходилось, наверное, слышать, как люди, испугавшись, развивали невиданную скорость, пролезали в очень узкие щели, взлетали одним махом на высоту своего роста. Поэтому не стоит стремиться избавиться от страха вообще: как и все, что дано нам природой, он имеет свое предназначение и может быть полезен.

Но есть и другой страх — парализующий, обессиливающий, от которого ноги становятся ватными и язык прилипает к гортани. Причем страдают от него часто именно те, кто учится неплохо и боится скорее не получить хорошую оценку, чем провалиться совсем. Вот от него хорошо бы освободиться. Давайте о нем поговорим.

Первый приём называется «Ухватить мысль за хвост». Какая самая яркая особенность этого страха? Пожалуй, его неадекватность ситуации. Предстоит всего-навсего, допустим, экзамен по алгебре, а самочувствие, как перед чем-то самым ужасным. Это говорит о том, что на самом деле боимся мы не экзамена, а того значения, которое мы придаём успеху или

провалу на нём.

Прислушайтесь к себе: какими мыслями сопровождаются приступы страха? «Я ни на что не способен, даже алгебру хорошо сдать», «Я совершенно не оправдываю надежд родителей, они ужасно расстроятся», «Я хуже всех, я полный бездарь».

Эти мысли могут проскакивать так быстро и быть такими привычными, что вы их почти не замечаете. А если всё-таки «поймаете мысли за хвост», то оспорить их вам будет очень трудно. Вы скажете себе: «А что, я ведь действительно плохо знаю алгебру, я и правда не блещу талантами, мои родители очень расстроятся». Вот здесь вам и предстоит поработать.

Ухватите такую порождающую страх мысль покрепче, ещё лучше — запишите её или расскажите человеку, которому вы доверяете: другу, сестре, папе, маме. А теперь попробуйте оценить её здраво и критически.

Действительно ли вы ни на что не способны? Значит ли двойка по алгебре, что человек полный бездарь? Сами вы сказали бы о человеке, провалившем экзамен, что он хуже всех? Согласятся ли ваши родители с тем, что вы совершенно не оправдываете их надежд, и так ли уж ужасно они расстроятся? Неужели их состояние будет хуже, чем ваше, когда вы еле дышите от страха?

И что дальше? Кроме самоуничижения, страх часто вызывает «апокалипсические» мысли. Например, такие: «Это конец», «Всё, я пропал», «Я этого не переживу».

Попробуйте приём, который называется: «И что тогда?». Всё очень просто: отталкиваясь от ужасающей мысли, задайте себе вопрос: «И что тогда?», ответив на него, задайте снова, и так несколько раз. Например, хорошая ученица, которая собирается на филфак, переживает: «Кошмар. Я получу тройку по математике». — «И что тогда?» — «Это будет единственная тройка в моём аттестате!» — «И что тогда?» — «Это очень обидно — тройка. Ведь она останется навсегда, уже не исправишь» — «И что тогда?» — «Да… В общем, ничего. Досадно, но не смертельно. Кому на филфаке интересна моя оценка по математике? По крайней мере, она не

стоит таких переживаний».

Но, конечно, бывают случаи более серьёзные, когда от результата экзамена многое зависит. Разберём пример с абитуриентом, который боится не поступить в желанный вуз: «Я плохо сдам этот экзамен». — «И что тогда?» — «Мне не набрать проходной балл». — «И что тогда?» — «Я не поступлю». — «И что тогда?» — «Родители будут в ужасе, все будут жалеть меня, а за спиной

смеяться». — «И что тогда?» — «Станет понятно, что я ни на что не годен, хуже всех. Я не смогу получить профессию, о которой мечтаю. Моя жизнь испорчена».

Вот теперь самое время остановить такие мысли и подумать здраво: так ли уж всё безнадёжно? Каковы имеющиеся альтернативы? Возможно, есть другие вузы с этой специальностью, где требования по проходному баллу ниже. Возможно, есть колледж? Или можно попробовать поступить на будущий год.

В 17 лет ещё ничего не может быть потеряно и испорчено безвозвратно. Есть такое выражение: «Если судьба закрывает перед тобой одну дверь, то она открывает другую». Так может, разумнее пойти поискать другую, чем биться в отчаянии лбом в закрывшуюся?

Телефон «Доверия» для детей и подростков 8-017 246-03-03.

Республиканская «Детская телефонная линия» 8-801 100-1611.

О. ГОМОНОВИЧ,

педагог-психолог ГУО «Лужковская СШ Шарковщинского района».