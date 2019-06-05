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Работники ТЦСОН и ученики школ района охотно оказывают помощь ветеранам и пожилым людям

06.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Работники ТЦСОН и ученики школ района охотно оказывают помощь ветеранам и пожилым людям

Мария-Ванда Яновна Дулинец и работники ТЦСОН

Помощь пожилым и одиноким людям может понадобиться самая разнообразная, так как старый и немощный человек часто не может совершить элементарных действий.

Для решения каждодневных проблем на помощь приходят социальные работники, которые регулярно посещают закрепленных за ними пожилых граждан и оказывают им помощь в уборке дома, придомовой территории, заготовке овощей и другом.

В преддверии майских праздников работниками территориального центра социального обслуживания населения была оказана помощь ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Кошелю в ремонте и покраске забора и фронтона дома в деревне Заречье. Отметим, что материалы для проведения ремонта были предоставлены руководством КУПСХП «Городец».

Шарковчанке, бывшей несовершеннолетней узнице Галине Ипполитовне Верташенок работники ТЦСОН помогли в покраске дома.

На протяжении мая социальные работники, работники бухгалтерии ТЦСОН, а также учащиеся школ района оказывали помощь ветеранам войны, несовершеннолетним узникам и просто бабушкам и дедушкам нашего района.

Так, в один из теплых весенних дней был организован выезд специалистов ТЦСОН совместно с учащимися Радюковской базовой школы к одинокопроживающей пенсионерке Марии-Ванде Яновне Дулинец. Всего за пару часов навели порядок на придомовой территории, убрали сухую траву, отремонтировали забор и сложили дрова.

Учащиеся Станиславовской базовой школы помогли с уборкой территории пенсионерке Антонине Ануфриевне Седюкевич.

Представители Иодской ДС-СШ оказали шефскую помощь Анне Евграфовне Шабловской.

Учащиеся 5—11 классов Германовичской СШ пришли на помощь нескольким пожилым людям: Марине Фабиановне Чернявской, Лидии Ефимовне Громыко, Аде Эльевне Райченок, Зое Владимировне Ровдо, Ядвиге Валерьевне Шендо, Нине Павловне Рикун.

А это говорит о том, что в учреждениях образования района хорошо организовано движение по оказанию помощи ветеранам и инвалидам, одиноким и престарелым гражданам. Так, на протяжении учебного года ученики школ заботятся о людях старшего поколения, оказывают им помощь в уборке по дому, приносят домой воду, при необходимости благоустраивают клумбы и просто скрашивают досуг вниманием и добрым словом.

Ребята не сомневаются, что ради улыбок и слез радости на глазах пожилых людей стоит проводить такие мероприятия гораздо чаще.

Елена АНАНИЧ.

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