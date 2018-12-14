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Из зала суда: Наказание для мебельного афериста

06.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Из зала суда: Наказание для мебельного аферистаМногие шарковчане на собственом опыте убедились в том, как легко можно стать жертвой мебельного афериста. Ушлый мебельщик несколько лет обманывал людей: принимал заказы на изготовление мебели, брал предоплату (иногда стопроцентную), а заказы не выполнял. Этой весной дело завершилось в суде. Более подробно об этом — в нашем материале.
За мошенничество в особо крупном размере суд Шарковщинского района приговорил индивидуального предпринимателя к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
Уроженец нашего района, гражданин Б., 1988 года рождения, с 10 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года под предлогом изготовления, продажи и установки мебели, развития бизнеса, связанного с изготовлением мебели, и просто получения денег в долг на личные нужды завладел денежными средствами граждан на общую сумму 39168 деноминированных рублей. При этом жертвами мебельного мошенника оказались 22 жителя Верхнедвинского, Глубокского, Лепельского, Миорского, Поставского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов. Исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению и установке мебели мужчина не планировал изначально. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.
А через небольшой промежуток времени, в период с 30 октября 2016 года по 29 сентября 2018 года, уже проживая на территории Минского района, гражданин Б. продолжил свою преступную деятельность, по той же схеме обманывая людей. Под предлогом изготовления, продажи и установки мебели, перетяжки диванов, приобретения бытовой техники обвиняемый, умело убеждая людей, брал немалую предоплату, в некоторых случаях даже стопроцентную. После чего, естественно, исчезал, а потерпевшие так и не дождались ни заказанной мебели, ни возврата денег. От действий гражданина Б. на этот раз пострадало 10 человек и два юридических лица, у которых обвиняемому мошенническим путем удалось получить 7388,48 рублей.
При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими ответственность гражданина Б., суд признал: частичное возмещение ущерба в добровольном порядке, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Также приняты во внимание характер и степень тяжести совершения преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы.
В судебном заседании обвиняемый свою вину в мошенничестве не признал, при этом не отрицал наличия договорных отношений с потерпевшими. С учетом представленных доказательств суд Шарковщинского района признал мужчину виновным в мошенничестве. При повторности преступлений, на основании части 1 ст. 71 Уголовного Кодекса Республики Беларусь путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. В зале суда гражданин Б. был заключен под стражу. Приговор вступил в законную силу.
В пользу потерпевших в счет возмещения ущерба и морального вреда с гражданина Б. суд постановил взыскать денежные средства на общую сумму 4626 рублей.
Как говорится, сколько веревочке не виться, а конец будет. Вот и пострадавшие обратились в редакцию для того, чтобы о мошеннике узнало как можно больше людей, а молодежь поняла, что безнаказанно ничего не проходит, а деньги нужно зарабатывать собственным трудом.
«Как вы могли заплатить сразу всю сумму практически незнакомому человеку?», — спрашивала я у некоторых пострадавших, которые вносили огромные предоплаты за свой будущий заказ. «Он умеет общаться, красиво говорит, может «уболтать» на то, что тебе совсем не нужно. Такой приветливый и вежливый. При этом предлагает хорошую цену и дает скидку», — примерно так мне отвечали. За свою доверчивость эти люди заплатили огромные деньги, которые, скорее всего, уже не вернут. А чтобы не стать жертвами аферистов в дальнейшем, воспользуйтесь следующими советами:
1. Никогда не вносите стопроцентную предоплату.
2. Пообщайтесь с бывшими клиентами ИП или фирмы.
3. Прочитайте отзывы на форуме в интернете.
4. Узнайте, есть ли «хвосты» за бизнесменами, в обществе защиты прав потребителей.
Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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