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Шумилинским РОВД разыскивается пропавшая без вести ВОРКУЛЕВИЧ Надежда Николаевна
06.06.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Шумилинским РОВД разыскивается пропавшая без вести:
ВОРКУЛЕВИЧ Надежда Николаевна
22.10.1953 г. р., проживающая в д. Барановские, д.15, которая 1 июня 2019 года около 14.00 ушла из дома в сторону г. п. Шумилино и с того времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы седые, крашеные в каштановый цвет.
Особых примет нет.
Была одета: белый головной платок, темно-синяя куртка, цветная кофта, темно-синие джинсы, темные туфли. При себе имела полиэтиленовый пакет сиренево-бордового цвета с надписью «Wildberries».
Просим граждан, знающих что-либо о местонахождении Воркулевич Н. Н. сообщить в ближайший орган милиции.
Контактные телефоны: (8-02130) 4-14-74, 4-10-41 (ОУР Шумилинского РОВД), 4-10-02 (Дежурная часть Шумилинского РОВД), 712-62-13 (МТС) или по телефону 102 в ближайший орган милиции.
Надрукавана ў №44 ад 07.06.2019 г.
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Внимание, розыск Шумилинским РОВД разыскивается пропавшая без вести: ВОРКУЛЕВИЧ Надежда Николаевна 22.10.1953 г. р., проживающая в д. Барановские, д.15, которая 1 июня 2019...
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