Источник материала: Герой працы

Внимание, розыск

Шумилинским РОВД разыскивается пропавшая без вести:

ВОРКУЛЕВИЧ Надежда Николаевна

22.10.1953 г. р., проживающая в д. Барановские, д.15, которая 1 июня 2019 года около 14.00 ушла из дома в сторону г. п. Шумилино и с того времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы седые, крашеные в каштановый цвет.

Особых примет нет.

Была одета: белый головной платок, темно-синяя куртка, цветная кофта, темно-синие джинсы, темные туфли. При себе имела полиэтиленовый пакет сиренево-бордового цвета с надписью «Wildberries».

Просим граждан, знающих что-либо о местонахождении Воркулевич Н. Н. сообщить в ближайший орган милиции.

Контактные телефоны: (8-02130) 4-14-74, 4-10-41 (ОУР Шумилинского РОВД), 4-10-02 (Дежурная часть Шумилинского РОВД), 712-62-13 (МТС) или по телефону 102 в ближайший орган милиции.

Надрукавана ў №44 ад 07.06.2019 г.