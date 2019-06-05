Источник материала: Герой працы

В Шумилино хулиган выбил стекла в складских помещениях

В Шумилино задержан 23-летний хулиган. В состоянии алкогольного опьянения он разбил стекла в складских помещениях. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Парня со сбитыми до крови руками обнаружили спящим на одной из улиц горпоселка. Объяснить происхождение своих ран он не мог. Вскоре выяснилось, что в здании недалеко от места отдыха он повредил стекла в пяти окнах. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

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