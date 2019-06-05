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В Шумилино хулиган выбил стекла в складских помещениях
06.06.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
В Шумилино хулиган выбил стекла в складских помещениях
В Шумилино задержан 23-летний хулиган. В состоянии алкогольного опьянения он разбил стекла в складских помещениях. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Парня со сбитыми до крови руками обнаружили спящим на одной из улиц горпоселка. Объяснить происхождение своих ран он не мог. Вскоре выяснилось, что в здании недалеко от места отдыха он повредил стекла в пяти окнах. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
http://vitvesti.by
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В Шумилино хулиган выбил стекла в складских помещениях В Шумилино задержан 23-летний хулиган. В состоянии алкогольного опьянения он разбил стекла в складских...
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