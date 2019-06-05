Источник материала: Новости Волковыска

Согласно приказу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 июня 2019 г. № 305 «Об итогах республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2018 год» среди областей и г. Минск первое место присуждено Управлению спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Кроме того, среди областных центров, городов областного подчинения, районов в городе, агрогородков и других населенных пунктов первое место отдано отделу спорта и туризма Гродненского горисполкома и агрогородку Василишки Щучинского района.

Среди клубов по физической культуре и спорту, создаваемых в организациях, второе место заняло Волковысское ОАО «Беллакт».

Поздравляем!

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