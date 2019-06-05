Источник материала: Новости Волковыска

Польша экспортирует клубнику в основном в Нидерланды, Беларусь, Литву, Германию и Бельгию.

В прошлом году польские фермеры вырастили около 200 тысяч тонн клубники, из которых около 6 тысяч тонн свежих и 100 тысяч тонн замороженных ягод были проданы за границу. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления.

Польша является вторым в Европе и восьмым в мире производителем клубники. На днях Министерство сельского хозяйства запустило специальную кампанию “Время польских фруктов и ягод”. В ее рамках фермеры будут совместно продвигают различные виды фруктов и ягод. Цель кампании - побудить потребителей потреблять свежие фрукты и ягоды круглый год.

Как пояснил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ордановски, речь идет о том, чтобы покупать фрукты и ягоды во времени сбора урожая, то есть, когда они дешевые и свежие.

Кроме клубники в ходе кампании будут продвигать также другие виды ягод, например, малины, черники, клюквы, черноплодной рябины.

В прошлом году польские фермеры вырастили на 10% больше клубники, чем в 2017 году.

Угодия клубники в Польше составляют около 50 тысяч гектаров. Стоимость прошлогоднего экспорта свежей клубника составил почти 9 миллионов злотых (более 2 миллионов евро), сообщает Польское радио.

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