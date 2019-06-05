75-летнюю пенсионерку могут посадить на 10 лет за мошенничество с пенсией

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РОВД Витебска выявили факт мошенничества с пенсионными выплатами, фигуранткой уголовного дела стала 75-летняя жительница областного центра, сообщили Interfax.by в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В 1995 году женщина вышла на пенсию по выслуге лет. В то время она проживала в Слониме, поэтому обратилась в местное управление социальной защиты за причитающимися выплатами. В 1999 женщина переехала на постоянное место жительства в Витебск, где также написала заявление на выплату пенсии. В документах женщина указала, что другие выплаты не получает.

"После этого ей была начислена еще одна пенсия, которую она регулярно получала на протяжении практически 20 лет. При этом сумма незаконных выплат составила чуть более Br32 тыс.", - рассказали представители УВД Витебского облисполкома.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.