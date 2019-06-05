ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

75-летнюю пенсионерку могут посадить на 10 лет за мошенничество с пенсией

06.06.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РОВД Витебска выявили факт мошенничества с пенсионными выплатами, фигуранткой уголовного дела стала 75-летняя жительница областного центра, сообщили Interfax.by в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В 1995 году женщина вышла на пенсию по выслуге лет. В то время она проживала в Слониме, поэтому обратилась в местное управление социальной защиты за причитающимися выплатами. В 1999 женщина переехала на постоянное место жительства в Витебск, где также написала заявление на выплату пенсии. В документах женщина указала, что другие выплаты не получает.

"После этого ей была начислена еще одна пенсия, которую она регулярно получала на протяжении практически 20 лет. При этом сумма незаконных выплат составила чуть более Br32 тыс.", - рассказали представители УВД Витебского облисполкома.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РОВД Витебска выявили факт мошенничества с пенсионными выплатами, фигуранткой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси разрешили сбивать беспилотники. Где и как летать, чтобы сохранить дрон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика