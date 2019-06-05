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Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш"

06.06.2019 16:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Папа римский Франциск окончательно утвердил изменение итальянского текста молитвы "Отче наш", сообщило итальянское католическое издание Avvenirе.

Речь идет о новой редакции итальянского перевода книги "Миссал", которая устанавливает определяющей порядок проведения мессы и включает тексты молитв. В "Отче наш" фразу "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменят на "Не дай нам впасть в искушение"" (Non abbandonarci alla tentazione).

Комментируя этот вопрос, папа римский ранее говорил, что используемая формулировка предполагает, что бог провоцирует людей на искушение, тогда как вина в искушении лежит на самом человеке.

Также будет изменено начало гимна "Слава в вышних богу" (Gloria): вместо фразы "мир людям доброй воли" там будет "мир на Земле людям, возлюбленным господом".

О том, что эти изменения окончательно одобрены, 22 мая было объявлено на генеральной ассамблее Конференции католических епископов Италии, пишет Avvenir. Издание предполагает, что печатные материалы с принятыми изменениями начнут выходить через несколько месяцев.

Изменения "Миссала" в Ватикане обсуждали и готовили на протяжении 16 лет.

 
 
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Папа римский Франциск окончательно утвердил изменение итальянского текста молитвы "Отче наш", сообщило итальянское католическое издание Avvenirе.
 
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