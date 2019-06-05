Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества – Матвиенко

Источник материала: Интерфакс

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

"Мы уже обратились к нашим коллегам парламентариям и планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, отметила она, необходимо признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом Второй мировой войны.