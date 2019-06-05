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Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества – Матвиенко
Источник материала: Интерфакс
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.
"Мы уже обратились к нашим коллегам парламентариям и планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Кроме того, отметила она, необходимо признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом Второй мировой войны.
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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием...
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