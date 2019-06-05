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Россия предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества – Матвиенко

06.06.2019 16:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

"Мы уже обратились к нашим коллегам парламентариям и планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, отметила она, необходимо признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом Второй мировой войны.

 
 
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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом всемирным наследием...
 
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