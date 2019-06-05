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Прогноз на выходные: до +31°С, дожди и грозы
Источник материала: Интерфакс
На выходные, 8 и 9 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, дневная температура воздуха будет достигать +31°С.
В пятницу, 7 июня, погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западным и центральным районам кратковременные дожди. Местами грозы, днем при грозах сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная в середине дня +25..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
8 июня республика останется под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Европы. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.
9 июня скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося из Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+28°С, по востоку до +30..+31°С.
По информации
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На выходные, 8 и 9 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, дневная температура воздуха будет достигать +31°С.
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